Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області стартує в рамках експериментальної програми, що дозволяє переселенцям проживати до року у спеціально обладнаних приміщеннях, повідомляє Politeka.

Інформацію про це публікує Мінсоціальної політики, сім’ї та єдності України.

Ініціатива орієнтована на людей, які після тривалого медичного або доглядового супроводу потребують додаткової підтримки у побуті.

Житло надається безкоштовно за рахунок державного бюджету. Кімнати та квартири оснащені базовими зручностями, що дозволяє самостійно готувати їжу та вести домашнє господарство.

Програма включає комплексну соціальну підтримку. Фахівці допомагають переселенцям розвивати навички самостійного життя, вирішувати побутові та життєві труднощі. Супровід надається незалежно від форми власності приміщень.

Фізичні та юридичні особи, готові надати житло, мають бути внесені до Реєстру надавачів соціальних послуг і відповідати вимогам Кабміну. Приміщення повинно бути придатним для проживання, безпечним та комфортним для мешканців.

Безкоштовне житло для ВПО у Запорізькій області спрямоване не лише на тимчасове розміщення. Головна мета — відновлення відчуття безпеки, самостійності та стабільності для тих, хто залишив рідний дім через війну. Програма передбачає оформлення документів, консультування та комплексну допомогу у повсякденних справах.

Проєкт забезпечує комфортне перебування переселенців, сприяє адаптації в регіоні та гарантує соціальний захист у нових умовах.

Крім того, в Запоріжжі також можна отримати гуманітарну допомогу. Підтримка доступна всім, незалежно від віросповідання, і охоплює як фінансову підтримку, так і соціальні, психологічні та юридичні послуги.

