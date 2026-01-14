Безкоштовне житло для ВПО у Львіській області спрямоване не лише на тимчасове розміщення.

Безкоштовне житло для ВПО у Львіській області дозволяє переселенцям проживати до 12 місяців у спеціально обладнаних приміщеннях, повідомляє Politeka.

Програма реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України. Вона орієнтована на людей, які після медичного або доглядового супроводу потребують допомоги у повсякденному житті.

Житло надається безкоштовно за рахунок держави. Квартири та кімнати обладнані базовими зручностями, що дозволяє самостійно готувати їжу, вести господарство та підтримувати порядок.

Ініціатива передбачає супровід у розвитку соціальних навичок та вирішенні побутових і життєвих труднощів. Фахівці працюють незалежно від форми власності приміщень, забезпечуючи комплексну підтримку для всіх учасників.

Фізичні та юридичні особи, які готові надати житло, повинні бути внесені до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, відповідати критеріям Кабміну і гарантувати придатні для проживання квартири або будинки.

Безкоштовне житло для ВПО у Львіській області спрямоване не лише на тимчасове розміщення. Основна мета проєкту — відновлення відчуття безпеки, самостійності та стабільності для людей, які залишили власний дім через війну.

Для отримання послуги необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Консультації і допомога з оформленням документів доступні у органах соціального захисту.

Проєкт забезпечує комфорт, соціальну підтримку та стабільність переселенцям, допомагаючи адаптуватися у новому регіоні та відчувати себе впевнено навіть у складних умовах.

