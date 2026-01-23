У 2026 році передбачено спеціальні доплати для пенсіонерів у Харківській області.

Доплати для пенсіонерів в Харківській області можна отримати українцям, якщо вони належать до певних категорій українців, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрили в ПФУ.

Пенсіонерам, які мають понаднормовий страховий стаж, передбачено доплати для пенсіонерів в Харківській області. Водночас розмір такої доплати залишається незначним.

За кожен повний рік стажу понад установлену норму пенсія збільшується лише на 25 гривень 95 копійок. Навіть у разі наявності 10 додаткових років страхового стажу сума підвищення становитиме приблизно 260 гривень, що істотно не впливає на загальний рівень пенсійного забезпечення.

Крім того, у 2026 році збережеться практика вікових доплат. Вони, передбачені для українців віком з 70 років, залишаються без змін:

від 70 до 75 р. – 300 грн;

від 75 до 80 р. – 456 грн;

віком від 80 р. – 570 грн.

Окремі соціальні гарантії зберігаються для пенсіонерів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції та постійно проживають у зонах радіоактивного забруднення.

У 2026 році для цієї категорії громадян розмір щомісячної доплати зріс до 2 595 грн. Ці кошти виплачуватимуться додатково до основної пенсії як компенсація за проживання на небезпечних територіях.

Передбачена спеціальна надбавка для пенсіонерів, які не працюють — тобто припинили трудову діяльність або не зареєстровані як фізичні особи-підприємці — і водночас мають на утриманні дітей віком до 18 років. Розмір такої допомоги становить 150 гривень на кожну дитину.

Важливо: оформити надбавку може лише один із батьків-пенсіонерів у сім’ї, а виплати здійснюються до досягнення дитиною повноліття.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Харкові: хто отримає підвищені виплати у 2026 році.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Харкові: з популярними товарами виникли великі проблеми.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Харківській області: ціни суттєво виросли.