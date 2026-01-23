В 2026 году предусмотрены специальные доплаты для пенсионеров в Харьковской области.

Доплаты для пенсионеров в Харьковской области можно получить украинцам, если они относятся к определенным категориям украинцев, сообщает Politeka.net.

Детали раскрыли в ПФУ.

Пенсионерам, имеющим сверхурочный страховой стаж, предусмотрены доплаты для пенсионеров в Харьковской области. В то же время размер такой доплаты остается незначительным.

За каждый полный год стажа сверх установленной нормы пенсия увеличивается всего на 25 гривен 95 копеек. Даже при наличии 10 дополнительных лет страхового стажа сумма повышения составит примерно 260 гривен, что существенно не влияет на общий уровень пенсионного обеспечения.

Кроме того, в 2026 году сохранится практика возрастных доплат. Они, предусмотренные для украинцев младше 70 лет, остаются без изменений:

от 70 до 75 г. – 300 грн;

от 75 до 80 г. – 456 грн;

возрасте от 80 г. – 570 грн.

Отдельные социальные гарантии сохраняются для пенсионеров, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции и постоянно проживающих в зонах радиоактивного загрязнения.

В 2026 году для этой категории граждан размер ежемесячной доплаты вырос до 2595 грн. Эти средства будут выплачиваться дополнительно к основной пенсии в качестве компенсации за проживание на опасных территориях.

Предусмотрена специальная надбавка для пенсионеров, которые не работают — то есть прекратили трудовую деятельность или не зарегистрированы как физические лица-предприниматели — и одновременно содержат детей в возрасте до 18 лет. Размер такой помощи составляет 150 гривен на каждого ребенка.

Важно: оформить надбавку может только один из родителей-пенсионеров в семье, а выплаты производятся до достижения ребенком совершеннолетия.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Харькове: кто получит повышенные выплаты в 2026 году.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Харькове: с популярными товарами возникли большие проблемы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харьковской области: цены существенно выросли.