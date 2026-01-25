У 2026 році грошова допомога для ВПО в Одеській області на проживання може бути отримана переселенцями, проте не всіми.

Переселенці мають право на щомісячну грошову допомогу на проживання для ВПО в Одеській області, однак у 2026 році правила їх нарахування змінилися, пише Politeka.net.

Підтримка ВПО призначається за постановою Кабміну "Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам".

Постанова передбачає, що з 1 січня виплати на проживання внутрішнім переселенцям продовжать ще на шість місяців. Однак є важлива умова – середньомісячний сукупний дохід сім'ї за останні три місяці не повинен перевищувати чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Водночас з 1 січня 2026 року змінився розмір прожиткового мінімуму. Для непрацездатних осіб він тепер становить 2 595 гривень. Відповідно й вимога до ВПО зросла.

У 2026 році грошова допомога для ВПО в Одеській області на проживання може бути отримана переселенцями, які мають сукупний дохід сім'ї на одного отримувача не більш як 10 380 гривень (2 595 гривень х 4).

Водночас законодавством передбачено окремі винятки, для яких сукупний дохід сім’ї не враховується під час призначення допомоги на проживання. У 2026 році таким внутрішньо переміщеним особам виплати буде автоматично продовжено ще на шість місяців, за умови що розмір їхньої пенсії не перевищує 10 380 гривень.

До цієї пільгової категорії належать:

особи з інвалідністю I та II групи;

діти з інвалідністю віком до 18 років;

діти-сироти;

діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком до 23 років;

батьки-вихователі;

прийомні батьки, опікуни та піклувальники.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Одеській області: що варто знати про надання підтримки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів в Одеській області: кому нададуть виплати.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: хто отримає та що для цього треба зробити.