В 2026 году денежная помощь для ВПЛ в Одесской области на жительство может быть получена переселенцами, но не всеми.

Переселенцы имеют право на ежемесячное пособие на проживание для ВПЛ в Одесской области, однако в 2026 году правила их начисления изменились, пишет Politeka.net.

Поддержка ВПЛ назначается по постановлению Кабмина "Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам".

Постановление предусматривает, что с 1 января выплаты на жительство внутренним переселенцам продлят еще шесть месяцев. Однако есть важное условие – среднемесячный совокупный доход семьи за последние три месяца не должен превышать четырех размеров прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

В то же время, с 1 января 2026 года изменился размер прожиточного минимума. Для нетрудоспособных лиц он теперь составляет 2595 гривен. Соответственно и требование к ВПЛ возросло.

В 2026 году денежное пособие для ВПЛ в Одесской области на жительство может быть получено переселенцами, имеющими совокупный доход семьи на одного получателя не более 10 380 гривен (2 595 гривен х 4).

В то же время, законодательством предусмотрены отдельные исключения, для которых совокупный доход семьи не учитывается при назначении помощи на проживание. В 2026 году таким внутриперемещенным лицам выплаты будут автоматически продлены еще на шесть месяцев, при условии что размер их пенсии не превышает 10 380 гривен.

К этой льготной категории относятся:

лица с инвалидностью I и II группы;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

дети-сироты;

дети, лишенные родительской опеки, а также лица из их числа в возрасте до 23 лет;

родители-воспитатели;

приемные родители, опекуны и попечители.

