"Чернігівобленерго" зробив графіки відключення світла в Чернігові на тиждень з 26 січня по 1 лютого через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Заплановані масштабні графіки відключення світла в Чернігові на тиждень з 26 січня по 1 лютого, які охоплять значну кількість вулиць у різних районах міста. Обмеження мають плановий характер і пов’язані з проведенням ремонтних робіт.

26.01.2026 з 9 до 17 години будуть діяти обмеження в будинках, що знаходяться за адресами:

Чернігівська — 1-19, 1Б, 20-26, 28-51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а;

провулок Чернігівський — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Шевченка — 109, 109а, 111А, 111б, 113а, 113б, 115, 115а, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133, 135, 135а, 137, 137а, 137б, 139, 141, 141а, 141б, 143, 143а, 145, 145а, 145б, 147, 147а, 147б, 149, 149а, 149б, 151, 151а, 151В, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 171а, 173, 173а, 173в, 175, 177, 177а, 179, 183, 185, 187, 191, 191а, 193, 195, 197, 199, 201, 228В

27.01.2026 з 9 до 17 години вводяться графіки вимкнення електрики за наступними адресами:

Сосницький — 4-9, 13, 19;

Степана Носа — 2а, 4, 10-20, 20а, 22;

Східна — 1, 1а, 7, 10-12, 17, 25, 27, 35, 57;

Тракторний 1-Й — 2-9, 4а, 7б;

Тракторний 2-Й — 7, 19, 21, 23;

Урожайна — 45;

Фабрична — 3-22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 5а, 14а;

Чернігівська — 1-19, 1Б, 20-26, 28-51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а;

Чернігівський — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Шевченка — 109, 109а, 111А, 111б, 113а, 113б, 115, 115а, 117, 117А, 119, 121, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 131А, 133, 135, 135а, 137, 137а, 137б, 139, 141, 141а, 141б, 143, 143а, 145, 145а, 145б, 147, 147а, 147б, 149, 149а, 149б, 151, 151а, 151В, 153, 155, 156, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 169а, 171, 171а, 173, 173а, 173в, 175, 177, 177а, 179, 183, 185, 187, 191, 191а, 193, 195, 197, 199, 201, 228В;

Юдашкіна — 1а, 3, 5, 7-9;

Яблунева — 1-8, 1А, 2б, 3а, 5А, 8а;

Яровий — 9, 14а;

Ящука — 1, 2, 2а, 5, 9, 11, 13, 17-21, 23

31.01.2026 з 9 до 17 години будуть знестремлені наступні адреси:

Воскресенська — 39, 41, 43, 45, 47;

Космонавтів — 2А; Кривулевська — 1-3, 2а, 3а, 5, 7, 9, 11, 11А, 11б;

Левка Лук'яненка — 15;

Олегове поле — 1а, 1Г, 2-12, 9А, 1026, 12Б;

Олексія Бакуринського — 52;

Перемоги — 48;

Півці — 1, 1А, 1Б, 1в, 3-15, 17, 19, 21, 23, 25-29, 2Б, 31, 33, 36-38, 3А, 3Б, 3в, 4А, 5А, 12А, 15а, 33а;

Промислова — 15, 15В/1, 30, 32, 34, 36, 36а;

Сковороди — 2, 3, 11-25, 27, 29, 31;

Тракторний 1-Й — 2-9, 4а, 7б;

Тракторний 2-Й — 7, 19, 21, 23;

Чернігівська — 1-19, 1Б, 20-26, 28-51, 53, 54, 56, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А, 27А, 34Б, 35а, 39а, 41А, 50а;

Чернігівський — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

Шкільний — 1;

Юдашкіна — 1а, 3, 5, 7-9;

Ящука — 1, 2, 2а, 5, 9, 11, 13, 17-21, 23

Графіки відключень "Чернігівобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

