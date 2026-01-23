Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві створює не лише можливість отримати життєво необхідну підтримку.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві активно надається через новий центр ГО «ВПО Україна», який запрацював у столиці, повідомляє Politeka.

Організація забезпечує комплексну підтримку людям, що опинилися у складних життєвих обставинах, та літнім громадянам.

Центр пропону' медичні практики, юридичні консультації, заняття з англійської мови та організовану дитячу кімнату. Родини отримують необхідні речі, а діти — увагу та подарунки.

Адреса осередку: вул. Тютюника, 5, Київ. Зв’язок із організацією доступний за телефоном 075 105 77 88 або через Telegram-канал.

За словами координаторів, гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Києві створює не лише можливість отримати життєво необхідну підтримку, а й простір для соціальної інтеграції, розвитку та психологічного комфорту.

Організатори наголошують, що робота центру — спільний результат волонтерів, спеціалістів та всіх, хто долучається до ініціативи. Це дозволяє забезпечити системну допомогу та підтримку мешканців столиці.

Крім того, в Київській області також можна отримати безкоштовне житло.

Для пошуку можна звертатися до державних контакт-центрів, де надають актуальну інформацію та допомагають оформити необхідні документи.

Окрім державних ресурсів, переселенці можуть скористатися онлайн-платформами. Сайт «Допомагай», створений волонтерами, дозволяє знайти тимчасові помешкання у безпечних містах України та за кордоном. Фільтри допомагають підбирати житло за містом, типом та тривалістю проживання.

Кожне оголошення перевіряється вручну для забезпечення безпеки та надійності. За потреби можна зателефонувати на гарячу лінію 0 (800) 332‑238.

