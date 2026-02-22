Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області впливає на щомісячний сімейний бюджет.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області стосується Рожнятівської громади, яка збільшила плату за вивезення сміття, передає Politeka.

У Рожнятівській територіальній громаді ухвалили рішення про підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області. Тепер щомісячна плата за вивезення побутових відходів для мешканців становить 20 гривень з особи, що стало вимушеним кроком через зростання цін на пальне, запчастини та обслуговування спецтехніки.

До 2026 року тариф не змінювався з 2020 року, хоча витрати на зарплати працівників, паливо та утримання обладнання суттєво зросли. Попередній розмір плати не відповідав реальним витратам, через що КП “Рожнятівкомфорт” опинилося на межі фінансової нестабільності.

За новим рішенням, для підприємств та організацій вартість вивезення відходів становитиме 210,3 гривні за один кубічний метр. Фахівці попереджають, що стримування тарифів раніше могло призвести до зупинки послуг, утворення стихійних сміттєзвалищ та погіршення екологічної ситуації в громаді.

Попри підвищення, плата у Рожнятівській громаді залишається однією з найнижчих у регіоні. Для порівняння, у сусідніх громадах — Брошнів-Осадській та Перегінській — тариф уже перевищує 27 гривень на особу щомісяця. Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області забезпечує фінансову стабільність підприємства, дозволяючи підтримувати санітарний стан і регулярний вивіз сміття без перебоїв.

Мешканцям радять враховувати нові тарифи при плануванні витрат, адже підвищення тарифів на комунальні послуги в Івано-Франківській області впливає на щомісячний сімейний бюджет.

