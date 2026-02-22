Графіки відключення світла у Волинській області на тиждень з 23 лютого по 1 березня триватимуть у низці населених пунктів, повідомляє Politeka.net.
Про це Рожищенську міську раду попередили у «Волиньобленерго».
На території Рожищенської громади заплановані планові графіки відключення світла на тиждень з 23 лютого по 1 березня у Волинській області, пов’язані з проведенням технічних робіт для забезпечення стабільної та безпечної роботи електромереж.
23–27 лютого (10:00–16:00). Знеструмлення заплановані у таких населених пунктах і на вулицях:
- Богушівська Мар’янівка (вул. Прилісна);
- Линівка (вул. Гайова, Гранична);
- Малинівка (вул. Садова, Центральна);
- Переспа (вул. Тиха, Затишна);
- Рожище (адреси Героїв України, Миколи Хвильового);
- Рожище (адреси: Любомира Гузара).
23–25 лютого (10:00–16:00)
- Рожище (Промислова, Шилокадзе, Михайла Вербицького, Незалежності, Тараса Чайки, Куліша, Олександра Олеся).
23–27 лютого (10:00–16:00)
- Рожище (вулиці Миколи Хвильового, Героїв України);
- Рожище (вулиці Шилокадзе, Любомира Гузара);
- Рожище (вулиці Миколи Хвильового, Героїв України, Дорошенка, Любомира Гузара);
- Трилісці (вулиці Степова, Молодіжна, Котельникова, Славна, Промислова).
23–24 лютого (10:00–16:00)
- Рожище (вул. Ліпкана);
- Рожище (вул. Шевченка);
- Рожище (вул. Володимира Івасюка).
23–25 лютого (10:00–16:00)
- Рожище (вул.Любомира Гузара).
24–27 лютого (10:00–16:00)
- Рожище (вулиці Молодіжна, Залізнична, Шилокадзе, Куліша, Свободи, Мазепи, Селянська, Шевченка);
- Рудня (вул. Центральна).
Жителів просять із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, адже роботи спрямовані на підвищення надійності та стабільності електропостачання.
Актуальну інформацію щодо часу початку та завершення відключень можна відстежувати в режимі реального часу на офіційному сайті АТ «Волиньобленерго» у розділі «Перерви в електропостачанні / Актуальна інформація».
