Мешканців просять враховувати ці тимчасові графіки відключення світла в Харківській області на 28 січня при плануванні своєї діяльності на день.

Графіки відключення світла в Харківській області на 28 січня складені черезпланові роботи в мережах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Харківобленерго», яке опублікувала пресслужба Височанської селищної ради.

Обмеження торкнуться споживачів у межах Височанської селищної громади. Графіки відключень світла в Харківській області на 28 січня складені заздалегідь у зв’язку з проведенням планових ремонтних та технічних робіт на електромережах.

З 9 до 17 години електрику вимикатимуть в селі Високий. Обмеження охоплять такі вулиці:

пров. Кооперативний — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12

Бібліотечна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 (кв.1), 19, 21, 23, 25, 25А, 90

Височанський шлях — 39/30, 41, 43, 45, 47, 48, 49, 49А, 50, 50Б, 51, 52, 53, 55/33, 56, 56А, 58, 58А, 59, 60, 62, 64, 66, 66А

Кооперативна — 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 43, 44, 44А, 46, 47, 48А, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 56/2, 57, 58, 58/2, 58В, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 66/2, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80

Ощепкова — 21, 21А, 23, 25, 30, 31, 33А, 40А, 46, 50, 50 (кв.2), 50Б

Паркова — 2А, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 26А, 27, 28, 29, 30/46, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46/45, 47, 47/44, 48А, 48Б, 48В, 49, 49А, 50, 52, 54, 56, 58, 60/30, 62, 62/55, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83/28

Санаторна — 1, 1/53, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/2, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36/64, 37, 38/57, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45А, 46, 48, 50, 52, 52/44, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70/44

Спортивна — 1, 2, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 20Б, 21, 22, 23, 24, 25/45, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43/30, 44, 45/61, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 61А

Харківська — 3, 5, 7, 9

Василя Стуса — 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 29, 33, 34/47, 36, 37, 44, 45, 46/59, 47, 49, 51, 55, 57, 57/2, 63, 65, 65А, 67, 82/95

Райдужна — 30, 32, 38, 38А, 40, 41, 42, 42/45 (кв.1–8), 42/А, 43/61, 45/46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 63А, 65, 65А, 65Б, 67/54

Хоткевича — 32, 34, 36, 38, 40/63, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79/66, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 101, 103, 105, 107

Бульварна — 1Б, 53, 59А (кв.6, 7), 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 98А

Гоголя — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Поетична — 1/30, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 13, 14, 14А, 16, 18/39

Репіна — 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 14/3, 15, 15/А, 16, 20, 22, 24, 26

Сімферопольська — 1, 4, 10

Саксаганського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25

Сковороди — 1/9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17/А

Сухомлинського — 1, 1А, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

пр-д Науковий — 1, 1/А, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8/18, 9, 10, 11, 12, 13, 14/17, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25А, 26/18, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 42/12, 43, 44, 47, 48, 49, 50/15, 51, 52, 53/17, 54, 55/18, 56, 57, 58, 59, 60/22, 61, 63, 64

пр. Науковий — 14/17, 16/16, 22, 23, 27, 28, 36, 41, 62, 63/21, 67

пров. Науковий — 1/11, 3, 5, 9

пров. Ромашковий — 3, 4, 4/9, 5, 6, 7, 8

Б. Хмельницького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11/А, 12, 13/16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Біологічна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Київська — 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18/14, 19/16, 20, 21, 22, 23А, 25, 27, 28, 29, 30, 35/26, 36, 37, 38, 39, 40

Кобзаря — 1, 1А, 1Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/А, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 29/А, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 37А, 38, 40, 42

Павлова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13А, 15, 16, 17, 17/А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 34, 34/А

Пирогова — 1, 2, 2/8, 3А, 4, 5

Франка — 18, 20, 20А, 22

Коцюбинського — 2/33, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38

З 9 до 17 триватимуть додаткові вимкнення у населеному пункті Нова Березівка. Обмеження торкнуться низки вулиць:

Залізнична — 17; 1, 1А, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11А, 12, 13, 14, 15, 16

Зеленогайська — 1, 1Б, 2, 3, 4, 4/2, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53/2, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66/2, 67, 68, 69, 70/3, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86А, 88, 90, 92, 94/2

Космічна — 3, 5, 7, 9/77, 11, 13, 14, 14/33, 15, 17, 4/А

Котляревського — 2, 20

Літня — 1, 2, 3, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 25/17, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 33/14, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 48

Нагірна — 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 11/8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20/10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 60, 62, 64, 66

Привітна — 1, 1А, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 10А, 11, 12, 13/3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31

Ранкова — 2/13, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16/2, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22Б, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32/2, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/А, 43, 44, 45, 46, 47/12, 48, 48/А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/А, 60/16, 61, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/10, 76, 78, 79, 80, 81, 83

Свободи — 2, 2А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 28/8, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38/10, 39/6, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50/8, 51/5, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 56/8, 57, 59, 61/6, 65, 69, 69/6

Ясенева — 6, 7, 9, 12, 13/А, 14/61, 15, 16, 17/25, 18, 20, 31

в-д Ранковий — 3, 4, 5, 6, 8, 43

Достоевського — 10

Солов’їна — 1

Центральна — 1, 7, 9, 10, 12/47, 15, 16, 17, 19, 19/А, 20, 21, 22, 28/5

пров. Ранковий — 1А, 3, 4/2, 5, 8/6, 9, 11, 15, 17

Зазначимо, актуальні дані доступні через офіційні чат-боти компанії «Харківобленерго» у месенджерах Viber та Telegram, що дозволяє мешканцям оперативно дізнаватися про заплановані роботи та планувати користування електроприладами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Харкові: на якій посаді можна мати зарплату 25 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що треба зробити для отримання цієї підтримки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: як отримати тимчасову домівку в безпечних умовах.