Прогноз погоди на лютий у Запоріжжі показує, що перший тиждень місяця ще пройде з морозними ночами та холодними ранками, повідомляє Politeka.

Як свідчать дані з сайті meteoprog.com, разом із тим, прогноз погоди на лютий у Запоріжжі передбачає, що вдень температура поступово зростатиме і коливатиметься від -5°C до +4°C, а вночі — від -11°C до -2°C.

У перші дні лютого на небі переважатиме сонце, а опадів очікувати не слід, лише ближче до 8-10 числа прогнозується повна хмарність, яка затягне місто на кілька днів.

Другий тиждень місяця, за словами синоптиків, видасться більш мінливим. Прогноз погоди на лютий у Запоріжжі передбачає, що 11, 14, 15 та 18 числа місто накриє сніг із дощем, а 16 числа очікується невеликий сніг.

Денна температура у цей період триматиметься в межах +1…+4°C, нічна — від -5 до -1°C. Сонячні дні будуть рідкісними, небо здебільшого затягнуть хмари, але перепадів температури не передбачається.

Третя декада місяця принесе перші ознаки наближення весни. З 21 по 22 число прогнозується хмарність, а 24 та 25 лютого можливий дощ із невеликим снігом. В останні сім днів місяця хмар майже не буде, а сонце поступово почне прогрівати місто.

Денна температура підніматиметься до +5°C, а нічна триматиметься на рівні -3…-1°C. Завдяки цьому період стане найстабільнішим у плані температури.

Протягом усього вказаного періоду спостерігатиметься поєднання ясних і похмурих днів, снігу та дощу, що робить погодні умови досить різноманітними.

Синоптики радять зважати на чергування холодних і теплих днів, щоб вчасно обирати одяг і зберігати комфорт під час пересування містом.

