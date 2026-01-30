Прогноз погоды на февраль в Запорожье показывает, что первая неделя месяца пройдет с морозными ночами и холодными утром, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют данные с сайта meteoprog.com, вместе с тем прогноз погоды на февраль в Запорожье предусматривает, что днем ​​температура будет постепенно расти и колебаться от -5°C до +4°C, а ночью - от -11°C до -2°C.

В первые дни февраля на небе будет преобладать солнце, а осадков не будет ожидать, лишь ближе к 8-10 числа прогнозируется полная облачность, которая затянет город на несколько дней.

Вторая неделя месяца, по словам синоптиков, кажется более изменчивой. Прогноз погоды на февраль в Запорожье предполагает, что 11, 14, 15 и 18 числа город покроет снег с дождем, а 16 числа ожидается небольшой снег.

Дневная температура в этот период будет держаться в пределах +1…+4°C, ночная от -5 до -1°C. Солнечные дни будут редкими, небо в основном затянут облака, но перепадов температуры не предполагается.

Третья декада месяца принесет первые признаки приближающейся весны. С 21 по 22 число ожидается облачность, а 24 и 25 февраля возможен дождь с небольшим снегом. В последние семь дней месяца облаков почти не будет, а солнце постепенно прогревает город.

Дневная температура будет подниматься до +5°C, а ночная будет держаться на уровне -3…-1°C. Благодаря этому период станет самым стабильным в плане температуры.

В течение всего указанного периода будет наблюдаться сочетание ясных и пасмурных дней, снега и дождя, что делает погодные условия достаточно разнообразными.

Синоптики советуют учитывать дежурство холодных и теплых дней, чтобы вовремя выбирать одежду и сохранять комфорт во время передвижения по городу.

