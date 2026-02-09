У 2026 році діє окрема система пенсійних доплат для пенсіонерів в Запоріжжі, завдяки чому можна отримати більше грошей.

Законодавство передбачає можливість збільшення виплат для окремих категорій, завдяки доплатам для пенсіонерів в Запоріжжі, пише Politeka.net.

Виплати передбачені законодавством України.

У 2026 році діє окрема система пенсійних доплат для людей, чий внесок у державу визнано особливим. Її регулює Закон України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Розмір доплати для пенсіонерів в Запоріжжі у 2026 році становить від 23% до 40% прожиткового мінімуму, що приблизно становить від 596 гривень до 1 038 гривень щомісяця. До того ж, такі надбавки нараховують понад основну пенсію та не залежать від стажу чи розміру зарплати.

Таким чином, право на неї нині мають:

Герої України;

космонавти;

переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор;

особи зі званнями "народний" або "почесний";

а також багатодітні батьки, які виховали п’ятьох і більше дітей.

Хто не матиме права на підвищену доплату за особливі заслуги

Оновлені норми законодавства остаточно відмежувалися від радянської системи заохочень. Ордени, медалі та інші нагороди часів СРСР більше не є підставою для призначення нових пенсійних доплат. Якщо така надбавка не була оформлена раніше, отримати її за радянські заслуги нині вже неможливо.

Водночас держава переглянула підходи до сучасних підстав для підтримки. Зокрема, перелік отримувачів розширили за рахунок учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті, які зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, повідомили у Пенсійному фонді.

Разом із тим закон чітко визначає категорії осіб, які не можуть претендувати на такі доплати. До них віднесли народних депутатів та депутатів місцевих рад чотирьох скликань. Законодавець виходить з того, що рівень їхнього соціального забезпечення не потребує додаткового фінансового заохочення з боку держави.

