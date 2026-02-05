Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області розширює доступ до сучасної діагностики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області стартувала з початку 2026 року, повідомляє Politeka.

Про запуск програми оголосила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Ініціатива реалізується в межах державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+» і передбачає фінансування профілактичних медичних обстежень для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та порушень психічного стану.

Жителі Полтавщини віком від 40 років отримуватимуть персональне запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження. Після підтвердження на «Дія.Картку» зараховують 2000 гривень, які можна використати виключно для проходження скринінгових процедур.

Для громадян, що не користуються цифровими сервісами, передбачено альтернативне оформлення через банки або центри надання адміністративних послуг. Обстеження проводитимуть державні, комунальні та приватні медичні установи, які відповідають вимогам Міністерства охорони здоров’я та НСЗУ. Перелік закладів обіцяють опублікувати найближчим часом.

На реалізацію програми у держбюджеті 2026 року закладено 10 мільярдів гривень. Координацію здійснюють Міністерство охорони здоров’я, Міністерство цифрової трансформації та НСЗУ, які відповідають за якість послуг і своєчасне нарахування коштів.

Уряд підкреслює, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Полтавській області розширює доступ до сучасної діагностики, дозволяє вчасно виявляти потенційні ризики та підтримувати активний спосіб життя у старшому віці. Літніх громадян закликають не відкладати візит до медичних закладів і скористатися доступною підтримкою.

