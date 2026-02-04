Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці не лише забезпечує базові потреби.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці продовжує надаватися через центр «ЯМаріуполь. Вінниця», який співпрацює з місцевою владою для забезпечення базової підтримки, повідомляє Politeka.

Програма передбачає видачу продовольчих наборів, у яких є крупи, макарони, цукор, чай, консерви та інші товари першої необхідності. Такі комплекти допомагають людям похилого віку та переселенцям задовольняти мінімальні потреби у харчуванні та планувати щоденні прийоми їжі.

Отримати допомогу можна раз на місяць, відповідно до графіка роботи центру. Це дозволяє сім’ям організовувати запаси та уникати стресу, пов’язаного з пошуком продуктів.

За словами відвідувачів, таких як пані Наталя, регулярні набори дозволяють економити кошти та час, готувати різноманітні страви та підтримувати стабільне харчування навіть у складних умовах.

Команда центру наголошує на важливості своєчасного стеження за оголошеннями та актуальним графіком видачі, щоб кожен, хто має право на допомогу, міг її отримати без непорозумінь. Адреса центру: вул. Соборна, 50.

Крім фізичної підтримки, центр створює відчуття безпеки та турботи для переселенців, допомагаючи адаптуватися до нового середовища та зберігати впевненість у завтрашньому дні.

Таким чином, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Вінниці не лише забезпечує базові потреби, а й підтримує соціальну стабільність і психологічний комфорт людей, які переїхали після початку війни.

Центр закликає всіх, хто потребує підтримки, не зволікати та вчасно звертатися для отримання гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Вінниці.

