Гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице продолжает оказываться через центр Ямариуполь. Винница», сотрудничающий с местными властями для обеспечения базовой поддержки, сообщает Politeka.

Программа предусматривает выдачу продовольственных наборов, в которых есть крупы, макароны, сахар, чай, консервы и другие товары первой необходимости. Такие комплекты помогают пожилым людям и переселенцам удовлетворять минимальные потребности в питании и планировать ежедневные приемы пищи.

Получить пособие можно раз в месяц, согласно графику работы центра. Это позволяет семьям организовывать запасы и избегать стресса, связанного с поиском продуктов.

По словам посетителей, таких как Наталья, регулярные наборы позволяют экономить средства и время, готовить разнообразные блюда и поддерживать стабильное питание даже в сложных условиях.

Команда центра отмечает важность своевременной слежки за объявлениями и актуальным графиком выдачи, чтобы каждый, кто имеет право на помощь, мог ее получить без недоразумений. Адрес центра: ул. Соборная, 50

Помимо физической поддержки центр создает ощущение безопасности и заботы для переселенцев, помогая адаптироваться к новой среде и сохранять уверенность в завтрашнем дне.

Таким образом, гуманитарная помощь для пенсионеров в Виннице не только обеспечивает базовые потребности, но и поддерживает социальную стабильность и психологический комфорт переехавших после начала войны людей.

Центр призывает всех, кто нуждается в поддержке, не медлить и своевременно обращаться за получением гуманитарной помощи для пенсионеров в Виннице.

