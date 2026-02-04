Оголошено додаткові графіки відключення світла у Запоріжжі, які вводяться на 5 лютого через планові роботи, повідомляє Politeka.net.
Інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».
У Запоріжжі проведуть масштабні планові й профілактичні роботи на електромережах. Через це енергетики підготували графіки тимчасових відключень електроенергії, які діятимуть 5 лютого.
З 9 до 17 години додаткові обмеження торкнуться частини будинків, що знаходяться на наступних вулицях та провулках:
Вулиці:
- Абрагама Коопа (Істоміна),
- Акацієва (Титова),
- Алуштинська (Зелена),
- Андреаса Валльмана (Литвинова),
- Архипа Куїнджі (Сурікова),
- Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева),
- Аскольдова (Пожарського),
- Байди (Чапаєва),
- Бориса Грінченка (Крижановського),
- Бориспільска (Братська),
- Бориспільська,
- Буковинська (Дегтярьова),
- Віктора Пеннера (Скрябіна),
- Вишнева,
- Вільного Козацтва (Демяна Бєдного),
- Вітряна,
- Водяна,
- Гданська (Сибірська),
- Героїв 37-го батальйону (Шушенська),
- Героїв 93-ї Бригади (Гудименка),
- Герхарда Ремпеля (Дибенка),
- Гетьмана Скоропадського (Доватора),
- Голди Меїр (Сусаніна),
- Голядкіна,
- Гончарна (Іскри),
- Грабовського (Котляревського),
- Гребінки (Рози Люксембург),
- Григорія Вегмана,
- Депутатська,
- Дітріха Тіссена (Ліхачова),
- Дружби,
- Дубова (Блюхера),
- Дубовця,
- Житня (Стасова),
- Запорізького Дуба (Ковпака),
- Зачиняєва,
- Інженера Веденеєва (Подвойського),
- Калинова (Колонтай),
- Камянсько–Дніпровська,
- Карпатська (Анапська),
- Кайдашева (Платова),
- Кобзаря,
- Кочубея,
- Кошова (Благоєва),
- Куренева (Булавіна),
- Лелеки (Буревісника),
- Лікарська,
- Лікарняна,
- Лісна,
- Марко Вовчок,
- Менонітська (Фадєєва),
- Михайлівська (Єсеніна),
- Міклея,
- Наливайка,
- Нечипора Дейкуна (Чичеріна),
- Нібурівська,
- Нікопольське шосе,
- Оберегова (Громової),
- Олени Теліги (Менжинського),
- Ольги Джигурди (Бурденка),
- Ольги Кобилянської (Ногіна),
- Остапа Вишні,
- Пантелеймона Куліша (Вільгельма Піка),
- Петра Бузука, Підгірна,
- Пітера Леппа (Отто Шмідта),
- Піщана,
- Професорки Тетяни Денисової (Гладкова),
- Рильського,
- Розенталь,
- Самійла Кішки (Корчагінська),
- Салават Юлаєва,
- Світловодська,
- Семеренка,
- Сергія Корольова,
- Січеславська (Норільська),
- Скеляста,
- Сковороди,
- Славутича,
- Соняшникова (Миколи Руднєва),
- Сосюри,
- Стадіонна,
- Талаліхіна,
- Тараса Бульби,
- Тичини,
- Трясила,
- Фучика,
- Хворостяна,
- Цілинна,
- Яворницького.
Провулки:
- Алатирський (Ломоносова),
- Арабатський,
- Артеківський,
- Батуринська (Жигулівський),
- Березневий (Мартовский),
- Ближній (Тихий),
- Буковинський,
- Ветеранів (Зої Космодемянської),
- Вечірній (Ціолковського),
- Вільнянский,
- Вільнянський,
- Вірний (Чернишевського),
- Вовчий (Ржевського),
- Володарський,
- Галицький (Симбірський),
- Гімалайський (Крутий),
- Дарницький (Вишневий),
- Джерельний,
- Дніпрорудний,
- Канцерівський (Анадирський),
- Класена (Адигейський),
- Костюшка,
- Немирівський (Іжевський),
- Олега Мельниченка (Кубинського),
- Палія,
- Памятний,
- Понтонний,
- Прохолодний,
- Родинний (Гайя),
- Січневий,
- Спасівський (Писарева),
- Сріблястий,
- Чуйський,
- Широкий.
З 9:30 до 15:30 години через плановий ремонт на електромережах будуть діяти додаткові вимкнення електрики в частини будинках, що розташовані за адресами:
- Бетонна,
- Досягнень,
- Лассаля,
- Лижна,
- Морфлотська,
- Футбольна.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: як знайти дім.
Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: українцям пообіцяли нову виплату, скільки можна отримати.
Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області: жителі помітили значне зростання цін.