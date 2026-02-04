Оголошено додаткові графіки відключення світла у Запоріжжі, які вводяться на 5 лютого через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі проведуть масштабні планові й профілактичні роботи на електромережах. Через це енергетики підготували графіки тимчасових відключень електроенергії, які діятимуть 5 лютого.

З 9 до 17 години додаткові обмеження торкнуться частини будинків, що знаходяться на наступних вулицях та провулках:

Вулиці:

  • Абрагама Коопа (Істоміна),
  • Акацієва (Титова),
  • Алуштинська (Зелена),
  • Андреаса Валльмана (Литвинова),
  • Архипа Куїнджі (Сурікова),
  • Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева),
  • Аскольдова (Пожарського),
  • Байди (Чапаєва),
  • Бориса Грінченка (Крижановського),
  • Бориспільска (Братська),
  • Бориспільська,
  • Буковинська (Дегтярьова),
  • Віктора Пеннера (Скрябіна),
  • Вишнева,
  • Вільного Козацтва (Демяна Бєдного),
  • Вітряна,
  • Водяна,
  • Гданська (Сибірська),
  • Героїв 37-го батальйону (Шушенська),
  • Героїв 93-ї Бригади (Гудименка),
  • Герхарда Ремпеля (Дибенка),
  • Гетьмана Скоропадського (Доватора),
  • Голди Меїр (Сусаніна),
  • Голядкіна,
  • Гончарна (Іскри),
  • Грабовського (Котляревського),
  • Гребінки (Рози Люксембург),
  • Григорія Вегмана,
  • Депутатська,
  • Дітріха Тіссена (Ліхачова),
  • Дружби,
  • Дубова (Блюхера),
  • Дубовця,
  • Житня (Стасова),
  • Запорізького Дуба (Ковпака),
  • Зачиняєва,
  • Інженера Веденеєва (Подвойського),
  • Калинова (Колонтай),
  • Камянсько–Дніпровська,
  • Карпатська (Анапська),
  • Кайдашева (Платова),
  • Кобзаря,
  • Кочубея,
  • Кошова (Благоєва),
  • Куренева (Булавіна),
  • Лелеки (Буревісника),
  • Лікарська,
  • Лікарняна,
  • Лісна,
  • Марко Вовчок,
  • Менонітська (Фадєєва),
  • Михайлівська (Єсеніна),
  • Міклея,
  • Наливайка,
  • Нечипора Дейкуна (Чичеріна),
  • Нібурівська,
  • Нікопольське шосе,
  • Оберегова (Громової),
  • Олени Теліги (Менжинського),
  • Ольги Джигурди (Бурденка),
  • Ольги Кобилянської (Ногіна),
  • Остапа Вишні,
  • Пантелеймона Куліша (Вільгельма Піка),
  • Петра Бузука, Підгірна,
  • Пітера Леппа (Отто Шмідта),
  • Піщана,
  • Професорки Тетяни Денисової (Гладкова),
  • Рильського,
  • Розенталь,
  • Самійла Кішки (Корчагінська),
  • Салават Юлаєва,
  • Світловодська,
  • Семеренка,
  • Сергія Корольова,
  • Січеславська (Норільська),
  • Скеляста,
  • Сковороди,
  • Славутича,
  • Соняшникова (Миколи Руднєва),
  • Сосюри,
  • Стадіонна,
  • Талаліхіна,
  • Тараса Бульби,
  • Тичини,
  • Трясила,
  • Фучика,
  • Хворостяна,
  • Цілинна,
  • Яворницького.

електрика, світло, електроенергія

Провулки:

  • Алатирський (Ломоносова),
  • Арабатський,
  • Артеківський,
  • Батуринська (Жигулівський),
  • Березневий (Мартовский),
  • Ближній (Тихий),
  • Буковинський,
  • Ветеранів (Зої Космодемянської),
  • Вечірній (Ціолковського),
  • Вільнянский,
  • Вільнянський,
  • Вірний (Чернишевського),
  • Вовчий (Ржевського),
  • Володарський,
  • Галицький (Симбірський),
  • Гімалайський (Крутий),
  • Дарницький (Вишневий),
  • Джерельний,
  • Дніпрорудний,
  • Канцерівський (Анадирський),
  • Класена (Адигейський),
  • Костюшка,
  • Немирівський (Іжевський),
  • Олега Мельниченка (Кубинського),
  • Палія,
  • Памятний,
  • Понтонний,
  • Прохолодний,
  • Родинний (Гайя),
  • Січневий,
  • Спасівський (Писарева),
  • Сріблястий,
  • Чуйський,
  • Широкий.

З 9:30 до 15:30 години через плановий ремонт на електромережах будуть діяти додаткові вимкнення електрики в частини будинках, що розташовані за адресами:

  • Бетонна,
  • Досягнень,
  • Лассаля,
  • Лижна,
  • Морфлотська,
  • Футбольна.

