Оголошено додаткові графіки відключення світла у Запоріжжі, які вводяться на 5 лютого через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі проведуть масштабні планові й профілактичні роботи на електромережах. Через це енергетики підготували графіки тимчасових відключень електроенергії, які діятимуть 5 лютого.

З 9 до 17 години додаткові обмеження торкнуться частини будинків, що знаходяться на наступних вулицях та провулках:

Вулиці:

Абрагама Коопа (Істоміна),

Акацієва (Титова),

Алуштинська (Зелена),

Андреаса Валльмана (Литвинова),

Архипа Куїнджі (Сурікова),

Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева),

Аскольдова (Пожарського),

Байди (Чапаєва),

Бориса Грінченка (Крижановського),

Бориспільска (Братська),

Бориспільська,

Буковинська (Дегтярьова),

Віктора Пеннера (Скрябіна),

Вишнева,

Вільного Козацтва (Демяна Бєдного),

Вітряна,

Водяна,

Гданська (Сибірська),

Героїв 37-го батальйону (Шушенська),

Героїв 93-ї Бригади (Гудименка),

Герхарда Ремпеля (Дибенка),

Гетьмана Скоропадського (Доватора),

Голди Меїр (Сусаніна),

Голядкіна,

Гончарна (Іскри),

Грабовського (Котляревського),

Гребінки (Рози Люксембург),

Григорія Вегмана,

Депутатська,

Дітріха Тіссена (Ліхачова),

Дружби,

Дубова (Блюхера),

Дубовця,

Житня (Стасова),

Запорізького Дуба (Ковпака),

Зачиняєва,

Інженера Веденеєва (Подвойського),

Калинова (Колонтай),

Камянсько–Дніпровська,

Карпатська (Анапська),

Кайдашева (Платова),

Кобзаря,

Кочубея,

Кошова (Благоєва),

Куренева (Булавіна),

Лелеки (Буревісника),

Лікарська,

Лікарняна,

Лісна,

Марко Вовчок,

Менонітська (Фадєєва),

Михайлівська (Єсеніна),

Міклея,

Наливайка,

Нечипора Дейкуна (Чичеріна),

Нібурівська,

Нікопольське шосе,

Оберегова (Громової),

Олени Теліги (Менжинського),

Ольги Джигурди (Бурденка),

Ольги Кобилянської (Ногіна),

Остапа Вишні,

Пантелеймона Куліша (Вільгельма Піка),

Петра Бузука, Підгірна,

Пітера Леппа (Отто Шмідта),

Піщана,

Професорки Тетяни Денисової (Гладкова),

Рильського,

Розенталь,

Самійла Кішки (Корчагінська),

Салават Юлаєва,

Світловодська,

Семеренка,

Сергія Корольова,

Січеславська (Норільська),

Скеляста,

Сковороди,

Славутича,

Соняшникова (Миколи Руднєва),

Сосюри,

Стадіонна,

Талаліхіна,

Тараса Бульби,

Тичини,

Трясила,

Фучика,

Хворостяна,

Цілинна,

Яворницького.

Провулки:

Алатирський (Ломоносова),

Арабатський,

Артеківський,

Батуринська (Жигулівський),

Березневий (Мартовский),

Ближній (Тихий),

Буковинський,

Ветеранів (Зої Космодемянської),

Вечірній (Ціолковського),

Вільнянский,

Вільнянський,

Вірний (Чернишевського),

Вовчий (Ржевського),

Володарський,

Галицький (Симбірський),

Гімалайський (Крутий),

Дарницький (Вишневий),

Джерельний,

Дніпрорудний,

Канцерівський (Анадирський),

Класена (Адигейський),

Костюшка,

Немирівський (Іжевський),

Олега Мельниченка (Кубинського),

Палія,

Памятний,

Понтонний,

Прохолодний,

Родинний (Гайя),

Січневий,

Спасівський (Писарева),

Сріблястий,

Чуйський,

Широкий.

З 9:30 до 15:30 години через плановий ремонт на електромережах будуть діяти додаткові вимкнення електрики в частини будинках, що розташовані за адресами:

Бетонна,

Досягнень,

Лассаля,

Лижна,

Морфлотська,

Футбольна.

