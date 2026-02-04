Объявлены дополнительные графики отключения света в Запорожье, которые вводятся на 5 февраля из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.

Информацию предоставили в «Запоріжжяобленерго».

В Запорожской области проведут масштабные плановые и профилактические работы на электросетях. Поэтому энергетики подготовили графики временных отключений электроэнергии, которые будут действовать 5 февраля.

С 9 до 17 часов дополнительные ограничения коснутся части домов, находящихся на следующих улицах и переулках:

Улицы:

  • Абрагама Коопа (Истомина),
  • Акациева (Тытова),
  • Алуштынська (Зелена),
  • Андреаса Валльмана (Лытвынова),
  • Архыпа Куинджи (Сурикова),
  • Архитекторкы Бельман (Адмирала Лазарева),
  • Аскольдова (Пожарського),
  • Байды (Чапаева),
  • Борыса Гринченка (Крыжановського),
  • Борыспильска (Братська),
  • Борыспильська,
  • Буковынська (Дегтярьова),
  • Виктора Пеннера (Скрябина),
  • Вышнева,
  • Вильного Козацтва (Демяна Бедного),
  • Витряна,
  • Водяна,
  • Гданська (Сыбирська),
  • Героив 37-го батальйону (Шушенська),
  • Героив 93-и Брыгады (Гудыменка),
  • Герхарда Ремпеля (Дыбенка),
  • Гетьмана Скоропадського (Доватора),
  • Голды Меир (Сусанина),
  • Голядкина,
  • Гончарна (Искри),
  • Грабовського (Котляревського),
  • Гребинкы (Розы Люксембург),
  • Грыгория Вегмана,
  • Депутатська,
  • Дитриха Тиссена (Лихачова),
  • Дружбы,
  • Дубова (Блюхера),
  • Дубовця,
  • Жытня (Стасова),
  • Запоризького Дуба (Ковпака),
  • Зачыняева,
  • Инженера Веденеева (Подвойського),
  • Калынова (Колонтай),
  • Камянсько–Днипровська,
  • Карпатська (Анапська),
  • Кайдашева (Платова),
  • Кобзаря,
  • Кочубея,
  • Кошова (Благоева),
  • Куренева (Булавина),
  • Лелекы (Буревисныка),
  • Ликарська,
  • Ликарняна,
  • Лисна,
  • Марко Вовчок,
  • Менонитська (Фадеева),
  • Мыхайливська (Есенина),
  • Миклея,
  • Налывайка,
  • Нечыпора Дейкуна (Чычерина),
  • Нибуривська,
  • Никопольське шосе,
  • Оберегова (Громовои),
  • Олены Телигы (Менжынського),
  • Ольгы Джыгурди (Бурденка),
  • Ольгы Кобылянськои (Ногина),
  • Остапа Вишни,
  • Пантелеймона Кулиша (Вильгельма Пика),
  • Петра Бузука, Пидгирна,
  • Питера Леппа (Отто Шмидта),
  • Пищана,
  • Професорки Тетяны Денысовои (Гладкова),
  • Рыльського,
  • Розенталь,
  • Самийла Кишки (Корчагинська),
  • Салават Юлаева,
  • Свитловодська,
  • Семеренка,
  • Сергия Корольова,
  • Сичеславська (Норильська),
  • Скеляста,
  • Сковороды,
  • Славутыча,
  • Соняшныкова (Мыколы Руднева),
  • Сосюры,
  • Стадионна,
  • Талалихина,
  • Тараса Бульбы,
  • Тычыны,
  • Трясыла,
  • Фучыка,
  • Хворостяна,
  • Цилынна,
  • Яворныцького.

электричество, свет, электроэнергия

Переулки:

  • Алатырськый (Ломоносова),
  • Арабатськый,
  • Артекивськый,
  • Батурынська (Жыгуливськый),
  • Березневый (Мартовскый),
  • Блыжний (Тыхый),
  • Буковынськый,
  • Ветеранив (Зои Космодемянської),
  • Вечирний (Циолковського),
  • Вильнянскый,
  • Вильнянськый,
  • Вирный (Чернышевського),
  • Вовчый (Ржевського),
  • Володарськый,
  • Галицький (Сымбирськый),
  • Гімалайськый (Крутый),
  • Дарныцькый (Вышневый),
  • Джерельный,
  • Днипрорудный,
  • Канцеривськый (Анадырськый),
  • Класена (Адыгейський),
  • Костюшка,
  • Немыривськый (Ижевськый),
  • Олега Мельныченка (Кубынського),
  • Палия,
  • Памятный,
  • Понтонный,
  • Прохолодный,
  • Родынный (Гайя),
  • Сичневый,
  • Спасивськый (Пысарева),
  • Сриблястый,
  • Чуйськый,
  • Шырокый.

С 9:30 до 15:30 через плановый ремонт на электросетях будут действовать дополнительные отключения электричества в части домах, которые расположены по адресам:

  • Бетонна,
  • Досягнень,
  • Лассаля,
  • Лыжна,
  • Морфлотська,
  • Футбольна.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: как найти дом.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам пообещали новую выплату, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: жители заметили значительный рост цен.