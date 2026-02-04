Объявлены дополнительные графики отключения света в Запорожье, которые вводятся на 5 февраля из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.
Информацию предоставили в «Запоріжжяобленерго».
В Запорожской области проведут масштабные плановые и профилактические работы на электросетях. Поэтому энергетики подготовили графики временных отключений электроэнергии, которые будут действовать 5 февраля.
С 9 до 17 часов дополнительные ограничения коснутся части домов, находящихся на следующих улицах и переулках:
Улицы:
- Абрагама Коопа (Истомина),
- Акациева (Тытова),
- Алуштынська (Зелена),
- Андреаса Валльмана (Лытвынова),
- Архыпа Куинджи (Сурикова),
- Архитекторкы Бельман (Адмирала Лазарева),
- Аскольдова (Пожарського),
- Байды (Чапаева),
- Борыса Гринченка (Крыжановського),
- Борыспильска (Братська),
- Борыспильська,
- Буковынська (Дегтярьова),
- Виктора Пеннера (Скрябина),
- Вышнева,
- Вильного Козацтва (Демяна Бедного),
- Витряна,
- Водяна,
- Гданська (Сыбирська),
- Героив 37-го батальйону (Шушенська),
- Героив 93-и Брыгады (Гудыменка),
- Герхарда Ремпеля (Дыбенка),
- Гетьмана Скоропадського (Доватора),
- Голды Меир (Сусанина),
- Голядкина,
- Гончарна (Искри),
- Грабовського (Котляревського),
- Гребинкы (Розы Люксембург),
- Грыгория Вегмана,
- Депутатська,
- Дитриха Тиссена (Лихачова),
- Дружбы,
- Дубова (Блюхера),
- Дубовця,
- Жытня (Стасова),
- Запоризького Дуба (Ковпака),
- Зачыняева,
- Инженера Веденеева (Подвойського),
- Калынова (Колонтай),
- Камянсько–Днипровська,
- Карпатська (Анапська),
- Кайдашева (Платова),
- Кобзаря,
- Кочубея,
- Кошова (Благоева),
- Куренева (Булавина),
- Лелекы (Буревисныка),
- Ликарська,
- Ликарняна,
- Лисна,
- Марко Вовчок,
- Менонитська (Фадеева),
- Мыхайливська (Есенина),
- Миклея,
- Налывайка,
- Нечыпора Дейкуна (Чычерина),
- Нибуривська,
- Никопольське шосе,
- Оберегова (Громовои),
- Олены Телигы (Менжынського),
- Ольгы Джыгурди (Бурденка),
- Ольгы Кобылянськои (Ногина),
- Остапа Вишни,
- Пантелеймона Кулиша (Вильгельма Пика),
- Петра Бузука, Пидгирна,
- Питера Леппа (Отто Шмидта),
- Пищана,
- Професорки Тетяны Денысовои (Гладкова),
- Рыльського,
- Розенталь,
- Самийла Кишки (Корчагинська),
- Салават Юлаева,
- Свитловодська,
- Семеренка,
- Сергия Корольова,
- Сичеславська (Норильська),
- Скеляста,
- Сковороды,
- Славутыча,
- Соняшныкова (Мыколы Руднева),
- Сосюры,
- Стадионна,
- Талалихина,
- Тараса Бульбы,
- Тычыны,
- Трясыла,
- Фучыка,
- Хворостяна,
- Цилынна,
- Яворныцького.
Переулки:
- Алатырськый (Ломоносова),
- Арабатськый,
- Артекивськый,
- Батурынська (Жыгуливськый),
- Березневый (Мартовскый),
- Блыжний (Тыхый),
- Буковынськый,
- Ветеранив (Зои Космодемянської),
- Вечирний (Циолковського),
- Вильнянскый,
- Вильнянськый,
- Вирный (Чернышевського),
- Вовчый (Ржевського),
- Володарськый,
- Галицький (Сымбирськый),
- Гімалайськый (Крутый),
- Дарныцькый (Вышневый),
- Джерельный,
- Днипрорудный,
- Канцеривськый (Анадырськый),
- Класена (Адыгейський),
- Костюшка,
- Немыривськый (Ижевськый),
- Олега Мельныченка (Кубынського),
- Палия,
- Памятный,
- Понтонный,
- Прохолодный,
- Родынный (Гайя),
- Сичневый,
- Спасивськый (Пысарева),
- Сриблястый,
- Чуйськый,
- Шырокый.
С 9:30 до 15:30 через плановый ремонт на электросетях будут действовать дополнительные отключения электричества в части домах, которые расположены по адресам:
- Бетонна,
- Досягнень,
- Лассаля,
- Лыжна,
- Морфлотська,
- Футбольна.
