Энергетики подготовили графики временных отключений электроэнергии, которые будут действовать 5 февраля.

Объявлены дополнительные графики отключения света в Запорожье, которые вводятся на 5 февраля из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.

Информацию предоставили в «Запоріжжяобленерго».

В Запорожской области проведут масштабные плановые и профилактические работы на электросетях. Поэтому энергетики подготовили графики временных отключений электроэнергии, которые будут действовать 5 февраля.

С 9 до 17 часов дополнительные ограничения коснутся части домов, находящихся на следующих улицах и переулках:

Улицы:

Абрагама Коопа (Истомина),

Акациева (Тытова),

Алуштынська (Зелена),

Андреаса Валльмана (Лытвынова),

Архыпа Куинджи (Сурикова),

Архитекторкы Бельман (Адмирала Лазарева),

Аскольдова (Пожарського),

Байды (Чапаева),

Борыса Гринченка (Крыжановського),

Борыспильска (Братська),

Борыспильська,

Буковынська (Дегтярьова),

Виктора Пеннера (Скрябина),

Вышнева,

Вильного Козацтва (Демяна Бедного),

Витряна,

Водяна,

Гданська (Сыбирська),

Героив 37-го батальйону (Шушенська),

Героив 93-и Брыгады (Гудыменка),

Герхарда Ремпеля (Дыбенка),

Гетьмана Скоропадського (Доватора),

Голды Меир (Сусанина),

Голядкина,

Гончарна (Искри),

Грабовського (Котляревського),

Гребинкы (Розы Люксембург),

Грыгория Вегмана,

Депутатська,

Дитриха Тиссена (Лихачова),

Дружбы,

Дубова (Блюхера),

Дубовця,

Жытня (Стасова),

Запоризького Дуба (Ковпака),

Зачыняева,

Инженера Веденеева (Подвойського),

Калынова (Колонтай),

Камянсько–Днипровська,

Карпатська (Анапська),

Кайдашева (Платова),

Кобзаря,

Кочубея,

Кошова (Благоева),

Куренева (Булавина),

Лелекы (Буревисныка),

Ликарська,

Ликарняна,

Лисна,

Марко Вовчок,

Менонитська (Фадеева),

Мыхайливська (Есенина),

Миклея,

Налывайка,

Нечыпора Дейкуна (Чычерина),

Нибуривська,

Никопольське шосе,

Оберегова (Громовои),

Олены Телигы (Менжынського),

Ольгы Джыгурди (Бурденка),

Ольгы Кобылянськои (Ногина),

Остапа Вишни,

Пантелеймона Кулиша (Вильгельма Пика),

Петра Бузука, Пидгирна,

Питера Леппа (Отто Шмидта),

Пищана,

Професорки Тетяны Денысовои (Гладкова),

Рыльського,

Розенталь,

Самийла Кишки (Корчагинська),

Салават Юлаева,

Свитловодська,

Семеренка,

Сергия Корольова,

Сичеславська (Норильська),

Скеляста,

Сковороды,

Славутыча,

Соняшныкова (Мыколы Руднева),

Сосюры,

Стадионна,

Талалихина,

Тараса Бульбы,

Тычыны,

Трясыла,

Фучыка,

Хворостяна,

Цилынна,

Яворныцького.

Переулки:

Алатырськый (Ломоносова),

Арабатськый,

Артекивськый,

Батурынська (Жыгуливськый),

Березневый (Мартовскый),

Блыжний (Тыхый),

Буковынськый,

Ветеранив (Зои Космодемянської),

Вечирний (Циолковського),

Вильнянскый,

Вильнянськый,

Вирный (Чернышевського),

Вовчый (Ржевського),

Володарськый,

Галицький (Сымбирськый),

Гімалайськый (Крутый),

Дарныцькый (Вышневый),

Джерельный,

Днипрорудный,

Канцеривськый (Анадырськый),

Класена (Адыгейський),

Костюшка,

Немыривськый (Ижевськый),

Олега Мельныченка (Кубынського),

Палия,

Памятный,

Понтонный,

Прохолодный,

Родынный (Гайя),

Сичневый,

Спасивськый (Пысарева),

Сриблястый,

Чуйськый,

Шырокый.

С 9:30 до 15:30 через плановый ремонт на электросетях будут действовать дополнительные отключения электричества в части домах, которые расположены по адресам:

Бетонна,

Досягнень,

Лассаля,

Лыжна,

Морфлотська,

Футбольна.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: как найти дом.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье: украинцам пообещали новую выплату, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: жители заметили значительный рост цен.