ТОВ «ДТЕК» повідомляє про проведення планових профілактичних робіт через це вводяться графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 9 по 15 лютого.

Графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 9 по 15 лютого охоплять низку населених пунктів, про що попереджає Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

09.02.2026 року з 06:00 до 18:00 в межах Дмитpівської сільської територіальної громади не буде електрики у селі Буча, вул. Лісова, 57.

ТОВ «ДТЕК» повідомляє про проведення планових профілактичних робіт на об’єктах електричних мереж. У зв’язку з цим буде тимчасово припинено електропостачання 10.02.2026 в селі Іванковичі з 06:00 до 18:00 години за такими адресами:

Б.Хмельницького — 10

Березова — 1, 3, 14-А, 15

Бузкова — 24, 26, 28–41, 41А, 43, 44, 46, 50, 54, 56, 56А

Вербицького — 9А, 9Б

Вишнева — 1А, 12

Володимирська — 1, 1А, 2, 3А, 5–15, 15А, 19, 10, 10А, 10Б

Д.Бідного — 5-А, 9, 9/1, 12, 33, 36, 38, 40, 44, 46

Жовтнева — 1, 3, 3-Б, 5, 8

Заповідна — 64

Захисників Вітчизни — 1, 1А, 2, 12, 12-Б, 13, 17-Б, 21А, 23/3, 23-

Б, 4, 45–57А, 62А, 128, 132, 152, Б/Н

Зоряна — 1

Квіткова — 2, 4-А, 5

Козача — 1, 2А

Котова — 3, 9, 30, 32

Круглицька — 16А

Лесі Українки — 12-А

М.Цвєтаєвої — 2, 2А, 2Б, 4, 6, 12

Миколи Леонтовича — 1

Нова — 1, 1А, 2, 5–7, 9, :0020, :0107, 13, 15, 15-Б, 15-В, 15-Г,

16, 30-А

Озірна — 1, 1-Г, 9, 10А, 12, 14, 16

Окружна — 25

Осіння — 1-А, 2, 2А, 2Д, 3А, 4, 7, 7-А

Південна — 1, 3, 4-А, 7-А, 13

Підгайна — 2, 4

Поле — :0058

Польова — 3, 3А, 7, 9, 9/1, 10–37, 50, 10, 11, 12, 13, 15–19, 16/1, 17А, 19А, 21, 21А, 24, 25, 27, 29

Прорізна — 1

Ранкова — 1, 2, 4

Садова — 1, 1-А, 1Б, 1А, 2-Б, :0006, :0007, 3, 3А, 3-Д, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 9-Б, 10–18, 10А, 11–12/1, 12А, 12-Б, 12-Г, 13А, 14–29А, 30, 30А, 33, 33А, 34–38, 40–50, 51, 53–57, 55/1, 55А, 55-В, 56Б, 61–63

Селянська — 1, 3–8, 10, 12, 14, 16, 18, 4А, 5/1, 5-А, 6-А, 7/1, 8А

Сонячна — 2, 4, 8

Степова — :0047, 8

Травнева — 2, 2А, 2Б, 5, 6

Шевченка — 1

Щаслива — 1, 1А, 1-В, 3А, 4, 4-Д, 9, 31А

Юності — 1–6, 8, 9, 10–19, 21, 23, 23А, 25, 27, 27А, 29

Ягідна — 3Б

пров. Д.Бідного — 1, 1Б, 1В, 3, 4, 5–12, 20, 31, 0049, КН:0060

пров. Загородній — 1–5, 7, 9, :0013, :0015, :0016, 10Б, 10-В, 12-А, 12-Б, 13, 2А, 3А, 3-Б

пров. Південний — 1

пров. Примаченко Марії — 1А

пров. Щасливий — 9

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

