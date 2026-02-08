Графіки відключення світла у Київській області на тиждень з 9 по 15 лютого охоплять низку населених пунктів, про що попереджає Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили кілька територіальних громад регіону з посиланням на «Київські регіональні електромережі».

09.02.2026 року з 06:00 до 18:00 в межах Дмитpівської сільської територіальної громади не буде електрики у селі Буча, вул. Лісова, 57.

ТОВ «ДТЕК» повідомляє про проведення планових профілактичних робіт на об’єктах електричних мереж. У зв’язку з цим буде тимчасово припинено електропостачання 10.02.2026 в селі Іванковичі з 06:00 до 18:00 години за такими адресами:

  • Б.Хмельницького — 10
  • Березова — 1, 3, 14-А, 15
  • Бузкова — 24, 26, 28–41, 41А, 43, 44, 46, 50, 54, 56, 56А
  • Вербицького — 9А, 9Б
  • Вишнева — 1А, 12
  • Володимирська — 1, 1А, 2, 3А, 5–15, 15А, 19, 10, 10А, 10Б
  • Д.Бідного — 5-А, 9, 9/1, 12, 33, 36, 38, 40, 44, 46
  • Жовтнева — 1, 3, 3-Б, 5, 8
  • Заповідна — 64
  • Захисників Вітчизни — 1, 1А, 2, 12, 12-Б, 13, 17-Б, 21А, 23/3, 23-
  • Б, 4, 45–57А, 62А, 128, 132, 152, Б/Н
  • Зоряна — 1
  • Квіткова — 2, 4-А, 5
  • Козача — 1, 2А
  • Котова — 3, 9, 30, 32
  • Круглицька — 16А
  • Лесі Українки — 12-А
  • М.Цвєтаєвої — 2, 2А, 2Б, 4, 6, 12
  • Миколи Леонтовича — 1
  • Нова — 1, 1А, 2, 5–7, 9, :0020, :0107, 13, 15, 15-Б, 15-В, 15-Г,
  • 16, 30-А
  • Озірна — 1, 1-Г, 9, 10А, 12, 14, 16
  • Окружна — 25
  • Осіння — 1-А, 2, 2А, 2Д, 3А, 4, 7, 7-А
  • Південна — 1, 3, 4-А, 7-А, 13
  • Підгайна — 2, 4
  • Поле — :0058
  • Польова — 3, 3А, 7, 9, 9/1, 10–37, 50, 10, 11, 12, 13, 15–19, 16/1, 17А, 19А, 21, 21А, 24, 25, 27, 29
  • Прорізна — 1
  • Ранкова — 1, 2, 4
  • Садова — 1, 1-А, 1Б, 1А, 2-Б, :0006, :0007, 3, 3А, 3-Д, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 9А, 9-Б, 10–18, 10А, 11–12/1, 12А, 12-Б, 12-Г, 13А, 14–29А, 30, 30А, 33, 33А, 34–38, 40–50, 51, 53–57, 55/1, 55А, 55-В, 56Б, 61–63

  • Селянська — 1, 3–8, 10, 12, 14, 16, 18, 4А, 5/1, 5-А, 6-А, 7/1, 8А
  • Сонячна — 2, 4, 8
  • Степова — :0047, 8
  • Травнева — 2, 2А, 2Б, 5, 6
  • Шевченка — 1
  • Щаслива — 1, 1А, 1-В, 3А, 4, 4-Д, 9, 31А
  • Юності — 1–6, 8, 9, 10–19, 21, 23, 23А, 25, 27, 27А, 29
  • Ягідна — 3Б
  • пров. Д.Бідного — 1, 1Б, 1В, 3, 4, 5–12, 20, 31, 0049, КН:0060
  • пров. Загородній — 1–5, 7, 9, :0013, :0015, :0016, 10Б, 10-В, 12-А, 12-Б, 13, 2А, 3А, 3-Б
  • пров. Південний — 1
  • пров. Примаченко Марії — 1А
  • пров. Щасливий — 9

Актуальну інформацію про відключення електроенергії, які публікує ДТЕК «Київобленерго», можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі «Відключення».

