Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла у Запоріжжі та області на тиждень з 9 по 15 лютого.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 9 по 15 лютого охоплять десятки вулиць через планові ремонти електрообладнання, пише Politeka.net.

Інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

Проведуть масштабні планові й профілактичні роботи на електромережах в Запоріжжі та області. Через це енергетики підготували графіки тимчасових відключень електроенергії, які вводяться на тиждень з 9 по 15 лютого.

09.02.2026 року в місті будуть діяти знеструмлення з 9 до 15 години за наступними адресами:

Павлокічкаська: 2, 6, 8

Фінальна: 10, 12, 5

Фундаментальна: 9

10.02.2026 року не буде електрики з 8 до 17 години через планові роботи на вулицях:

Будинок відпочинку: 1–27, 2–18, 32, 33

Володимира Українця (Новокузнецька): 1, 1 (9 пов), 1-3, 1б, 3 (9 пов), 5 (9 пов)

Героїв Національної гвардії України (40 річчя Перемоги): 11 (9 пов), 11а, 11б, 13 (10 пов), 15 (9 пов), 15а, 17 (9 пов), 19,21 (9 пов), 2, 21, 23,25 (9 пов), 25 а (9 пов), 9 (9 пов), 9а

Домаха (Чубанова): 2, 3д, 3ж

Заповідна: 17-19

Лісництво: 1–9, 2–12, 14

Набережна: 1–11, 2–10, 14, 45, 189

Наукове містечко: 19/нов№66, 2, 20/нов№64, 25/нов№62, 21, 22/нов№70, 27, 28/нов№38, 29/нов№60, 26, 32, 46, 48/нов№44, 49, 52(Котельня), 66, 30/нов№56, 33/нов№54, 53, 59

Овочівництва: 1-30

Січ: 3

о. Хортиця: 40, 53, 54, 55, 43, 72, 76, 77, 91, 190, 52, поселок

пл. Привокзальна (Луначарського): 9б

Садівництва: 12, 3, 7, 11, 15, 33, 187, 4-6 парні, 19-29, 37-43, 18-24, 30-42

11.02.2026 року графіки будуть діяти з 10 до 16 години. Знеструмлення охоплять будинки, що знаходяться на вулицях:

Героїв 55 Бригади (Уральська): 28-40, 42, 42а, 44-50, 52, 54а

Героїв Дніпра (Тельмана): 43, 45, 49

Звягельська (Кривоносова): 1-19, 2-16

Луганська: 1-5, 7, 2-6

Оборонна: 27-49, 30-48, 50

Радіо: 14, 16, 18, 17, 21-25

Ракетна: 1, діл.11, 23, 104, 109, 111, 113, 114, 2, 2-16, 22

Фелікса Мовчановського: 18-40, 19, 21, 23, 25, 9-33

12.02.2026 року також вводяться обмеження електрики з 8 до 17 години. Вони стосуються наступних адрес:

Будинок відпочинку: 1–27, 2–18, 32, 33

Заповідна: 17-19

Лісництво: 1–9, 2–12, 14

Набережна: 1–11, 2–10, 14, 45, 189

Овочівництва: 1-30

Січ: 3

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі та області, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.

