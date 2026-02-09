Енергетики підготували графіки тимчасових відключень електроенергії, які вводяться на 10 лютого у Запоріжжі.

Графіки відключення світла у Запоріжжі будуть діяти 10 лютого через профілактичні та планові ремонтні роботи, повідомляє Pooliteka.net.

Інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

Проведуть масштабні планові й профілактичні роботи на електромережах в Запоріжжі. Через це енергетики підготували графіки тимчасових відключень електроенергії, які вводяться на 10 лютого.

З 8 до 17 години електрику вимикатимуть через плановий ремонт електрообладнання. Тому світла не буде в частині будинків, що знаходяться на вулицях:

Автозаводська, Будинок відпочинку, Володимира Українця (Новокузнецька), Героїв Національної гвардії України (річчя Перемоги), Домаха (Чубанова), Заповідна, Лісництво, Набережна, Наукове містечко, Овочівництва, Січ, о. Хортиця, пл. Привокзальна (Луначарського), Садівництва.

З 10 до 16 години графіки охоалять низку будинків, які розташовані на вулицях:

Білоцерківська (Бєлгородська), Друкарська, Електрична, Житомирська, Зеленого Клину (Амурська), Кольорова, Машинна, Миколи Корищенка (Кузнецова), Основна, Перспективна, Північнокільцева, Прияружна, Радіальна, Театральна, Фінальна, Фундаментальна, Харчова, Шамотна, Шахматна, Шламова, шосе Північне.

З 10 до 16 години через терміновий ремонт електрообладнання електрики не буде в деяких будинках за адресами:

Айвазовського, Богдана Ступки (Третьої п`ятирічки), Виноградна, Заозерна, Зернова, Івана Гутніка-Залужного (Червоної кінноти), Котляревського, Курганна, Логінова, Медична, Незалежності, Олександра Мурашка (Шишкіна), Олександрівська, Панаса Мирного, Петра Третяка (Ватутіна), Престижна, Прогресивна, Тиражна, Товариська, Бердянський пров., Газетний пров., Зерновий пров., Прямий пров., Рибальський пров.

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.

