Энергетики подготовили графики временных отключений электроэнергии, вводимых на 10 февраля в Запорожье.

Графики отключения света в Запорожье будут действовать 10 февраля из-за профилактических и плановых ремонтных работ, сообщает Pooliteka.net.

Информацию предоставили в «Запорожьеоблэнерго» .

Проведут масштабные плановые и профилактические работы на электросетях в Запорожье. Поэтому энергетики подготовили графики временных отключений электроэнергии, которые вводятся на 10 февраля.

С 8 до 17 часов электричество будет выключаться из-за планового ремонта электрооборудования. Поэтому света не будет в части домов, находящихся на улицах:

Автозаводська, Будынок видпочынку, Володымыра Украинця (Новокузнецька), Героив Национальнои гвардии Украины (риччя Перемогы), Домаха (Чубанова), Заповидна, Лисныцтво, Набережна, Наукове мистечко, Овочивныцтва, Сич, о. Хортыця, пл. Прывокзальна (Луначарського), Садивництва.

С 10 до 16 часов графики охотят ряд домов, которые расположены на улицах:

Билоцеркивська (Бєлгородська), Друкарська, Электрычна, Жытомырська, Зеленого Клыну (Амурська), Кольорова, Машынна, Миколи Корищенка (Кузнецова), Основна, Перспективна, Пивничнокильцева, Прыяружна, Радиальна, Театральна, Финальна, Фундаментальна, Харчова, Шамотна, Шахматна, Шламова, шосе Пивничне.

С 10 до 16 часов из-за срочного ремонта электрооборудования электричества не будет в некоторых домах по адресам:

Айвазовського, Богдана Ступкы (Третьои пятыричкы), Выноградна, Заозерна, Зернова, Ивана Гутника-Залужного (Червонои кинноты), Котляревського, Курганна, Логинова, Медычна, Незалежности, Олександра Мурашка (Шышкина), Олександривська, Панаса Мырного, Петра Третяка (Ватутина), Престыжна, Прогресывна, Тыражна, Товарыська, Бердянськый пров., Газетный пров., Зерновый пров., Прямый пров., Рыбальськый пров.

Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении.

