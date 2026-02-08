Грошова допомога для ВПО в Одеській області продовжується, якщо сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї не перевищує визначеної суми.

Грошова допомога для ВПО в Одеській області можна отримати частині переселенців, проте варто знати про всі нюанси отримання виплат у 2026 році, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті Мінсоцполітики.

В Одеській області грошову допомогу для ВПО на проживання продовжують отримувати особи з інвалідністю I–III груп, родини з дітьми віком до 18 років, а у разі навчання дітей — до досягнення ними 23 років, а також сім’ї, до складу яких входять виключно непрацездатні особи та інші соціально вразливі категорії.

Крім того, було внесено низку важливих змін до порядку призначення допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Зокрема:

наявність заощаджень на депозитних рахунках у сумі понад 100 тисяч гривень більше не є підставою для відмови у виплатах дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, а також дітям, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово перебувають у сім’ях родичів, знайомих, у прийомних сім’ях або дитячих будинках сімейного типу;

якщо працездатна особа, яка не працювала і через це втратила право на допомогу, протягом того ж шестимісячного періоду зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або офіційно працевлаштувалася, виплату допомоги поновлюють. Нарахування відновлюється з місяця, у якому людина почала працювати або стала на облік у службі зайнятості.

Водночас допомога на проживання ВПО продовжується, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена родини протягом тримісячного періоду (за який враховуються доходи на момент продовження виплати) не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 січня 2026 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, зріс до 2 595 гривень. Це означає, що допомога продовжується, якщо сукупний дохід на одного отримувача в сім’ї не перевищує 10 380 гривень.

