У зв’язку з ремонтами у Вінницькій області затверджено додаткові графіки відключення електроенергії 11 лютого.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 11 лютого будуть діяти через планові роботи в частині населених пунктів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Енергетики «Вінницяобленерго» проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. У зв’язку з цим у Вінницькій області затверджено графіки відключення електроенергії 11 лютого.

З 10 до 16 години триватимуть додаткові графіки відключення світла в межах Липовецького району. Вони охоплять наступні населені пункти:

Сиваківці вулиці:

Вінницька: 1А, 77

Вовчка: 1А, 3, 3С, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24

Деснянська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Лісова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Набережна: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 48

Річкова: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 24

Центральна: 1/46, 28, 30, 32, 34, 45, 54

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29

провулок Молодіжний: 10

провулок Ясний: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11

Річкова: 22

Соболівка вул.:

Травнева: 19

З 10 до 16 години в Тульчинському районі також будуть знеструмлювати вулиці. Це обмеження стосується таких населеному пункті Крищинці на вулицях:

Захарашівка: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 64А, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83, 85, 86, 86Д, 88, 90, 92

Івана Гончара: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17

Лесі Українки: 1, 1/1, 1/7, 2, 2Д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30Д, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49Б, 49Ж, 49И, 49К, 50, 51, 54, 55, 55Д, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 68Д, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80Д, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 125, 126, 127, 128

Молодіжна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 24, 45

Набережна: 1, 1/103, 1А, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26Д, 27, 28, 29, 30, 31, 31Д, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53, 54, 54Д, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68Д, 70, 71, 73, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82Д, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 90Д, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 112Д, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 142А, 144

Польова: 1, 2, 4, 7, 11, 12, 12Д, 13Д, 19, 20, 21, 21Д, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 36Д, 38, 39, 43, 44, 44Д, 45, 46, 48, 49, 50

Садова: 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 67

Учительська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 32, 33, 33Д, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 55Д, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 66А, 67, 68, 68Д, 69, 71, 73, 73Д, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82Д, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 92, 92Д, 93, 94, 94А, 95, 95А, 97, 100, 103

Шевченка: 1, 2, 3, 5, 5Д, 9

Шкільна: 2Д, 3, 4, 4А, 5, 7, 7А, 7Д, 8, 8Д, 9, 10, 10Д, 11, 12, 12Д, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 41, 41Д, 42, 46, 47, 47Д, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 66

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО у Вінницькій області: названо місце, де регулярно видають допомогу.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Вінницькій області: як знайти свою домівку.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: містянам розповіли про важливі нововведення.