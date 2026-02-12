У Запоріжжі та області відбудуться масштабні ремонтні та профілактичні роботи, через що складено графіки відключення світла.

Графіки відключення світла у Запоріжжі та області на 13 лютого охоплять десятки будинків через планові роботи, пише Politeka.net.

Інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

У Запоріжжі та області відбудуться масштабні ремонтні та профілактичні роботи на електромережах. Через це енергетичні служби запроваджують додаткові графіки тимчасових відключень електроенергії, які діятимуть 13 лютого.

З 10 до 15 години через плановий ремонт електрообладнання в Запоріжжі будуть діяти додаткові графіки відключення за наступними адресами:

Кабардинська: 2-16

Лесі Українки: 36

Матвіївська (Єйська): 1, 3-29, 31, 1а, 2-26, 40

Приозерна: 1-15, 4

Садова: 3-7, 6, 6а, 8

В Запорізькій області також триватимуть знеструмлення будинків з 00:00 до 17 години (17 годин поспіль). Обмеження стосуються наступних населених пунктів:

с. Любимівка:

вул. Кільцева — № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 29а, 31, 33, 35, 36, 36а, 37, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 66, 68.

с. Преображенка вулиці:

Титова — № 1а, 1б, 1г, 1Е, 1ж, 1к, 3, 3а/1;

Кооперативна — № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, 43Б, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 67, 71, 75, 77, 81, 83;

Сосновий бор — № 1-Е, 2, 4, 5, 8, 10, 17, 34, 40;

пров. Грязнова — № 1б, 9а;

пров. Дачний — № 3;

пров. Лісовий — № 20.

с. Таврійське вулиці:

Берегова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65;

Ветеринарна — № 1, 2, 5, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 20, 20а, 21, 23, 25а;

Виноградна — № 17, 30;

Загорянська — № 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15а, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 39, 44, 48, 49, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 65, 69, 70, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 84, 89, 91, 95, 97, 99, 101, 105, 111, 115, 121, 135, 139, 141, 143, 151, 155;

Залужна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 12а, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 23, 25;

Запорізька — № 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 15а, 16, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 26а, 27, 31, 31а, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59б, 61, 61а, 62, 63, 63а, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73а, 74, 75, 75а, 76а, 77, 78, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 128, 134, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 184а, 186, 188, 190, 192, 194, 194а, 196, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212а, 213, 215, 216, 217, 218, 220, 221, 222, 224, 226, 230, 234, 236, 238, 240, 244, 382;

Квіткова — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31;

вул. Керамічна — № 1, 2, 2а, 3а, 3б, 4а, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20а, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49; Козацька — № 4, 9, 14, 17а, 18, 21, 23;

Космічна — № 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 12а, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68;

Молодіжна — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 22а, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 93, 95, 98, 99, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 123а, 125, 127, 127а, 129, 131, 133, 135, 137, 137а, 139;

Набережна — № 44, 46, 46а, 50, 52, 54, 57, 59, 61, 65, 65а, 67а, 69, 71а, 73, 75, 77, 79, 81, 83;

Надії — № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 44, 46;

Патріотична — № 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31;

Перемоги — № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 29, 31;

Поштова — № 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 43а, 45, 48, 50, 51, 51а, 52б, 53, 53а, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64;

вул. Степна — № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 59а, 67, 69; Українська — № 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 17, 19;

Центральна — № 13, 37, 37а, 37б, 37в, 39, 42, 42б, 42в, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 54, 65;

Шкільна — № 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 20б, 22, 23, 24, 24а, 25, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 62, 64, 66, 68;

Яблунева — № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 37а, 38, 40, 42, 46.

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.

