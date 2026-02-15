Варто ознайомитись з графіками відключення світла у Кіровоградській області, що будуть введені на тиждень з 16 по 22 лютого.

У Кіровоградській області з 16 по 22 лютого діятимуть планові графіки відключення світла у зв’язку з проведенням профілактичних та ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Енергетики зазначають, що роботи матимуть масштабний характер, тому в окремих районах області можливі перебої з електропостачанням. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з графіками відключень на період з 16 по 22 лютого та врахувати цю інформацію при плануванні своїх справ.

16.02.2026 через плановий ремонт не буде електрики з 9 до 17 години в населеному пункті Діброви. Обмеження охоплять наступні вулиці:

Вишнева, 6, 14, 16, 23

Дачна, 10, 29

Перемоги, 1, 4, 9, 13, 15, 17, 19, 25, 31, 33, 37, 41

Річкова, 3-7, 8А, 9-11, 13-14, 14А, 15, 19, 21-27, 29-30, 34-35, 38-39, 43, 45, 51, 59, 67, 75, 79, 83, 87, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 113, 117, 117А, 121, 123, 127, 129

Річковий пров., 1-2, 2А, 4-5, 6А, 7-9, 13

Степова, 1

17.02.2026 триватимуть вимкнення світла з 9 до 17 години в населеному пункті Червона Кам'янка на вулицях:

Захисників України пров., 1, 3, 5, 7

Захисників України, 109, 111, 113-123, 125, 129, 131, 132А, 133, 135, 137

Калинова, 4, 13, 17

Молодіжна, 1-3, 5-7, 9-22, 24

18.02.2026 обмеження триватимуть у селі Соколівське. З 9 до 17 години будуть вимкнення за адресами:

Будівельний пров., 160-162

Дніпровська, 175

Зелений пров., 143, 145-147

Златопольська, 176-178, 241-244

Олександра Терещенка, 150, 153

Степовий пров., 41А, 43, 45-48, 50-53, 132, 138-139, 152

Фермерська, 125, 134-136, 144-148, 220

19.02.2026 з 9:00 до 17:00 години обмеження вводяться в населеному пункті Черняхівка. Триватимуть відключення світла в деяких будинках за адресами:

Берегова, 2, 2А, 2К, 3, 4А, 4Н, 5А, 5Б, 5В, 7А, 8А, 8Г, 9А, 10А, 11А, 13А, 22А, 25А, 26А, 28А

Береговий пров., 7А

Насосна, 12

Сугоклеївська, 1-2, 15, 17, 17А, 28, 59

Актуальний графік відключень електроенергії можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго». Мешканців закликають завчасно підготуватися до можливих тимчасових перебоїв з електропостачанням.

