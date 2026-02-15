Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области, которые будут введены на неделю с 16 по 22 февраля.

В Кировоградской области с 16 по 22 февраля будут действовать плановые графики отключения света в связи с проведением профилактических и ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Энергетики отмечают, что работы будут носить масштабный характер, поэтому в отдельных районах области возможны перебои с электроснабжением. Жителям советуют заранее ознакомиться с графиками отключений на период с 16 по 22 февраля и учесть эту информацию при планировании своих дел.

16.02.2026 из-за планового ремонта не будет электричества с 9 до 17 часов в населенном пункте Дибровы. Ограничения охватят следующие улицы:

Вышнева, 6, 14, 16, 23

Дачна, 10, 29

Перемогы, 1, 4, 9, 13, 15, 17, 19, 25, 31, 33, 37, 41

Ричкова, 3-7, 8А, 9-11, 13-14, 14А, 15, 19, 21-27, 29-30, 34-35, 38-39, 43, 45, 51, 59, 67, 75, 79, 83, 87, 95, 97, 101, 103, 105, 107, 113, 117, 117А, 121, 123, 127, 129

Ричковый пров., 1-2, 2А, 4-5, 6А, 7-9, 13

Степова, 1

17.02.2026 будут продолжаться отключения света с 9 до 17 часов в населенном пункте Червона Камянка на улицах:

Захысныкив Украины пров., 1, 3, 5, 7

Захысныкив Украины, 109, 111, 113-123, 125, 129, 131, 132А, 133, 135, 137

Калынова, 4, 13, 17

Молодижна, 1-3, 5-7, 9-22, 24

18.02.2026 ограничения будут продолжаться в селе Соколивське. С 9 до 17 часов будут отключения по адресам:

Будивельный пров., 160-162

Днипровська, 175

Зеленый пров., 143, 145-147

Златопольська, 176-178, 241-244

Олександра Терещенка, 150, 153

Степовый пров., 41А, 43, 45-48, 50-53, 132, 138-139, 152

Фермерська, 125, 134-136, 144-148, 220

19.02.2026 с 9:00 до 17:00 часы ограничения вводятся в населенном пункте Черняхивка. Продолжится отключение света в некоторых домах по адресам:

Берегова, 2, 2А, 2К, 3, 4А, 4Н, 5А, 5Б, 5В, 7А, 8А, 8Г, 9А, 10А, 11А, 13А, 22А, 25А, 26А, 28А

Береговый пров., 7А

Насосна, 12

Сугоклеивська, 1-2, 15, 17, 17А, 28, 59

Актуальный график отключений электроэнергии можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго». Жителей призывают заранее подготовиться к возможным временным перебоям с электроснабжением.

