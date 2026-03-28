Підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області пояснюється зростанням витрат.

З березня у Коростені починається підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області, повідомляє Politeka.

Причиною змін стало зростання витрат на паливо, оплату праці та запчастини для техніки. Начальник Комунального виробничо-господарського підприємства, Леонід Якубовський, зазначив, що тарифи залишалися незмінними з січня 2023 року, хоча загальна інфляція перевищила 30%. Поточний офіційний показник інфляції в регіоні становить 8–10%.

Додатково підприємство взяло на себе обслуговування контейнерних майданчиків, які раніше обслуговували ОСББ та керуючі компанії. Ця робота потребує додаткових ресурсів і також вплинула на підвищення вартості послуг.

Нові розрахунки враховують зміни у законодавстві та оновлену методику визначення тарифів. За словами Якубовського, тепер вони повністю відповідають чинним нормам.

Для мешканців багатоквартирних будинків середнє підвищення складе близько 70%, для приватного сектору — 30%. З 1 березня тарифи складатимуть 37,28 грн на одного мешканця багатоповерхівки та 43,94 грн для приватних осель (з ПДВ).

Інші категорії споживачів отримають такі розцінки: змішані побутові відходи — 185,91 грн за кубічний метр, великогабаритні — 697,07 грн за куб. м. Абонентська плата складе 5,24 грн і нараховуватиметься щомісяця.

Таким чином, підвищення тарифів на комунальні послуги в Житомирській області пояснюється зростанням витрат на обслуговування, новими законодавчими нормами та додатковими обов’язками підприємства. Місцева влада радить жителям планувати бюджет заздалегідь та слідкувати за офіційними повідомленнями КВГП.

Щоб уникнути непорозумінь, мешканцям рекомендують контролювати рахунки та витрати, адже нові розцінки стосуються всіх категорій споживачів.

Джерело

