Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області залишаються важливою частиною підтримки українців.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надають у кількох закладах та гуманітарних осередках, де люди можуть отримати не лише харчування, а й іншу необхідну допомогу, повідомляє Politeka.

Йдеться як про тимчасовий прихисток, так і про регулярну гуманітарну підтримку для різних категорій населення.

Зокрема, у обласному соціальному центрі матері та дитини переселенці можуть отримати тимчасове житло. Тут приймають людей на ночівлю, а деякі родини з дітьми мають можливість залишитися на кілька днів.

У центрі створені базові умови для перебування. Люди можуть самостійно приготувати їжу, скористатися гарячим душем та відпочити у комфортних умовах.

Окрім цього, сім’ї забезпечують дитячим харчуванням, засобами гігієни для дітей і постільною білизною. Безкоштовні продукти харчування для ВПО тут надходять від благодійників у Кіровоградській області.

Ще одним місцем, де надають підтримку, є Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості Helen Arutunian.

Тут можна отримати гуманітарну допомогу, а також скористатися консультаціями психолога. Під час повітряної тривоги відвідувачі можуть перебувати у підвальному сховищі, де організоване чергування в нічний час.

Окремо функціонує гуманітарний штаб, який працює на базі закладу за адресою Студентський бульвар, 21. Тут переселенці можуть отримати гарячі обіди, одяг, дитяче харчування, а також безкоштовні продукти, які можна взяти із собою.

Робота організована у будні дні у визначені години, що дозволяє людям регулярно звертатися за допомогою. Підтримка тут доступна для ВП та песніонерів з Кіровоградської області.

