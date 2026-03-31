Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области остаются важной частью поддержки украинцев.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляют в нескольких заведениях и гуманитарных центрах, где люди могут получить не только питание, но и другую необходимую помощь, сообщает Politeka.

Речь идет как о временном убежище, так и о регулярной гуманитарной поддержке для разных категорий населения.

В частности, в областном социальном центре матери и ребенка переселенцы могут получить временное жилье. Здесь принимают людей на ночлег, а некоторые семьи с детьми могут остаться на несколько дней.

В центре созданы базовые условия пребывания. Люди могут самостоятельно приготовить еду, воспользоваться горячим душем и отдохнуть в комфортных условиях.

Кроме того, семьи обеспечивают детским питанием, средствами гигиены для детей и постельным бельем. Бесплатные продукты питания для ВПЛ здесь поступают от благотворителей в Кировоградской области.

Еще одним местом, где оказывают поддержку, является Центральноукраинское государственное здание художественного и технического творчества Helen Arutunian.

Здесь можно получить гуманитарную помощь, а также воспользоваться консультациями психолога. Во время воздушной тревоги посетители могут находиться в подвальном хранилище, где организовано дежурство в ночное время.

Отдельно функционирует гуманитарный штаб, работающий на базе заведения по адресу Студенческий бульвар, 21. Здесь переселенцы могут получить горячие обеды, одежду, детское питание, а также бесплатные продукты, которые можно взять с собой.

Работа организована по будням в определенные часы, что позволяет людям регулярно обращаться за помощью. Поддержка здесь доступна для ОП и песнионеров из Кировоградской области.

