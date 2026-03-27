Новий графік руху поїздів у Закарпатській області передбачає запуск додаткових рейсів і продовження популярних маршрутів.

Новий графік руху поїздів у Закарпатській області сформували з урахуванням зростання попиту наприкінці березня та на початку квітня, повідомляє Politeka.

Як проінформували у пресслужбі «Укрзалізниці», новий графік руху поїздів у Закарпатській області передбачає зручні пересадки та більше можливостей дістатися до гірських курортів.

Зокрема, вже з 2 квітня №207/208-177/178 зі сполученням «Київ - Івано-Франківськ» продовжить курсування до станції Яремче.

Відправлення з Києва заплановане на 22:00, а прибуття до Яремче - о 08:30. У зворотному напрямку він вирушатиме о 09:00 і прибуватиме до столиці о 19:54.

Водночас, цей рейс курсуватиме щоденно, однак із винятками. 5, 6, 7, 20, 21 та 22 квітня курсування призупинятимуть через проведення колійних робіт.

Для тих, хто планує подорож далі в гори: до Микуличина, Татарова чи Ворохти - на станції Яремче передбачили зручні пересадки. Зокрема, призначено регіональний №812/811 «Яремче - Ворохта», розклад якого синхронізований із рейсом із Києва.

Відправлення з Яремче - о 08:50, прибуття до Ворохти - о 09:24. У зворотному напрямку експрес вирушатиме о 07:32 і прибуватиме до Яремче о 08:10. Курсування заплановане на 3–5, 9–12, 19 та 27–29 квітня.

У компанії зазначають, що на маршрутах працюватимуть сучасні дизель-поїзди серії ДПКр, які добре зарекомендували себе для поїздок у гірській місцевості.

Окрім цього, новий графік руху поїздів у Закарпатській області передбачає, що наприкінці березня «Укрзалізниця» призначила чотири додаткові рейси на пікові дати.

Так, 29 березня курсуватимуть №220/219 «Київ - Дніпро», №289/290 «Київ - Львів» та №168/167 «Львів - Одеса». А 30 і 31 березня заплановано рейс №243/244 «Київ - Львів».

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області: що треба зробити для отримання.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Львівській області: де можна отримувати 38 тисяч гривень зарплатні.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати за проїзд у Львівській області: які зміни впроваджуються.