Новый график движения поездов в Закарпатской области сформирован с учетом роста спроса в конце марта и начале апреля, сообщает Politeka.

Как сообщили в пресс-службе «Укрзализныци», новый график движения поездов в Закарпатской области предусматривает удобные пересадки и больше возможностей добраться до горных курортов.

В частности, уже со 2 апреля №207/208-177/178 с сообщением «Киев – Ивано-Франковск» продолжит курсирование до станции Яремче.

Отправление из Киева запланировано на 22:00, а прибытие в Яремче – в 08:30. В обратном направлении он отправится в 09:00 и прибывает в столицу в 19:54.

В то же время этот рейс будет курсировать ежедневно, однако с исключениями. 5, 6, 7, 20, 21 и 22 апреля курсирование будет приостановлено из-за проведения путевых работ.

Для тех, кто планирует путешествие дальше в горы: в Микуличин, Татаров или Ворохту - на станции Яремче предусмотрели удобные пересадки. В частности, назначен региональный №812/811 «Яремче – Ворохта», расписание которого синхронизировано с рейсом из Киева.

Отправление из Яремче – в 08:50, прибытие в Ворохту – в 09:24. В обратном направлении экспресс будет отправляться в 07:32 и прибывать в Яремче в 08:10. Курсирование запланировано на 3-5, 9-12, 19 и 27-29 апреля.

В компании отмечают, что на маршрутах будут работать современные дизель-поезда серии ДПКр, хорошо зарекомендовавшие себя для поездок в горной местности.

Кроме этого, новый график движения поездов в Закарпатской области предусматривает, что в конце марта «Укрзализныця» назначила четыре дополнительных рейса на пиковые даты.

Так, 29 марта будут курсировать №220/219 «Киев – Днепр», №289/290 «Киев – Львов» и №168/167 «Львов – Одесса». А 30 и 31 марта запланирован рейс №243/244 «Киев – Львов».

