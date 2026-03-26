Індексація пенсій з 1 квітня у Львівській області чекає не на всіх пенсіонерів, а лише на окремі категорії.

З 1 квітня 2026 року у Львівській області розпочнеться індексація пенсій для працюючих пенсіонерів, яка охопить лише частину громадян, повідомляє Politeka.net.

Про це детальніше повідомили в ПФУ.

В основі змін — постанова Кабінету Міністрів України №236 від 25 лютого 2026 року, яка передбачає індексацію пенсій і страхових виплат, підвищення мінімальних пенсій та розширення соціальних гарантій.

У Пенсійному фонді зазначають, що всі необхідні розрахунки вже проведені, тому система готова до оновлення виплат. Водночас індексація пенсій з 1 квітня у Львівській області чекає не на всіх пенсіонерів, а лише на окремі категорії.

Відповідно до оновлених норм, мінімальна пенсія для непрацюючих осіб віком від 65 років із повним страховим стажем зросла з 3 758 до 4 213 гривень. Для пенсіонерів віком від 70 до 80 років із необхідним стажем виплати підвищилися з 3 613 до 4 050 гривень. Особи з інвалідністю першої групи тепер отримують від 3 725 гривень замість попередніх 3 323 гривень.

Для громадян старше 70 років передбачені щомісячні компенсаційні доплати, якщо загальний розмір пенсії не досягає 10 340,35 гривні.

Крім того, з 1 квітня запроваджуються вікові надбавки: для осіб віком понад 80 років — до 570 грн, для громадян віком від 75 до 80 — до 456 грн, а для пенсіонерів віком від 70 до 75 — до 300 грн.

Крім цього, перерахунок проведуть для пенсіонерів, які продовжують працювати. Умовою є наявність щонайменше 24 місяців страхового стажу після призначення або останнього перерахунку пенсії станом на 1 березня 2026 року.

Загалом після перерахунку розмір пенсій зростатиме індивідуально — від приблизно 100 до 2 595 гривень залежно від страхового стажу, рівня доходів та наявних доплат.

У Пенсійному фонді підкреслюють, що всі нарахування здійснюються на основі актуальної інформації про стаж і заробіток, що гарантує точність і об’єктивність розрахунків.

