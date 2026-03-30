Графіки відключення світла у Кіровоградській області вводяться тільки в частині населених пунктів регіону, що будуть діяти 31 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

У Кіровоградській області 31 березня заплановані графіки відключення світла, які торкнуться багатьох адрес у різних населених пунктах. Мешканцям радять заздалегідь ознайомитися з переліком вулиць і будинків, де тимчасово не буде світла, щоб спланувати день і уникнути незручностей.

З 9 до 17 години вимикатимуть електрику в населеноиу пункті Нова Осота. Знеструмлять наступні вулиці:

Вишнева — 1-6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 35, 107, 109

Калинова — 1-2, 11, 15-18, 27, 30, 34, 39-40, 46, 49-51, 55-57, 59, 61, 63, 67, 69-70, 72, 80, 82, 84, 71, 73

Мостовий пров. — 1-2, 4, 6-7, 11, 13, 19, 21, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 53

Тиха — 1, 3, 7, 10-14, 17-19, 37, 44, 61, 63, 79, 81, 91 Березяний пров. — 77, 79, 81, 83, 87-88, 93, 95, 97

Підлісна — 2-3, 5-15, 18-23, 25, 27-31, 33-34, 36А, 37-42, 43А, 45

Піщаний пров. — 1-7, 9, 13

Романа Краплини — 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 29А, 31, 35, 37, 41, 45, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 69, 71, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101

Садовий пров. — 1-8, 10, 15

Тихий пров. — 1-4, 8-10, 12-13, 16

Центральна — 3-4, 4А, 5, 7-10, 20, 22-24, 26-27, 29-30, 31А, 32-41, 43-45, 47-49, 52а, 53-56, 58, 60-67, 69-71, 73-74, 76-86, 89-94, 96-103, 105-107, 109-110, 112-113, 115, 117-118, 122-126, 128, 130, 136

Шевченка — 1-16, 18-31, 31А, 34-36, 38, 40, 42-43, 46-47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69.

З 09:00 до 17:00 години триватимуть планові вимкнення електрики у населеному пункті Триліси. Обмеження вводяться через плановий ремонт та охоплять такі вулиці:

Б.Хмельницького — 1, 3, 5, 8, 10-14

В.Котляра — 1, 4, 7, 10-12, 15-17, 29, 34

В.Шаповала — 3-6, 8-11, 19, 21-22, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38-39

Колгоспний пров. — 1, 3

Набережна — 1-4, 6, 10-11, 13, 15-17, 20, 23-24, 28, 35, 45

Перемоги пров. — 2-3, 8-9

Перемоги — 4, 8-10, 10А, 11, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 38, 38А, 42

Тиха — 2-3, 8, 25, 27

Тихий пров. — 3

Молодіжна — 1-2, 5-7, 9-12, 14

Нова — 1-2

Т.Шевченка — 2-6, 8, 10-11, 13-14

Тиха — 9, 15, 19, 21

З 09:00 до 17:00 години вводяться додаткові графіки відключення електрики, що триватимуть у селі Михайлівка. Обмеження триватимуть за такими адресами:

Біляївський пров. — 6, 8

Героїв України — 2-3, 5-7, 10, 10А, 11-15, 19, 21А, 23, 25-26, 26А, 29-30, 32-35, 42, 48-49, 52, 54-55, 57-60, 62А, 64-65, 68-70, 72, 77-80, 83-96, 98-101, 103, 105

Зарічна — 69, 69А, 71, 75-78, 81, 91, 93, 95-97, 100, 100А, 101-104, 108, 110, 113-116, 119-120, 122-123, 125-132, 134-137, 139, 141, 143, 147-148, 150-151, 153, 155, 157-160, 164-166, 168, 174, 176

Молодіжна — 1-5, 7

Степова — 2, 2А, 4, 6-7, 7А, 9, 9А, 10-14, 15а, 17-18, 21-23, 29, 31, 33, 35, 39, 41

Центральна — 39, 41, 43, 45, 49, 55, 57, 60-64, 66А, 68, 69А, 70-73, 75, 77-78, 80-81, 83, 83а, 84-86, 88-90, 92-98, 100, 102, 105, 107-109, 110А, 113-114, 116-117, 119-120, 124, 126-127, 129-133, 135-137, 140, 143, 145, 147-149, 151, 153-154, 156-160, 162-166, 168-170, 172, 174, 176, 180-187, 192, 194-197, 199-207, 209-212, 214, 216, 218, 222, 224, 226-230, 233-234, 238-241, 243, 245-249, 252-253, 255, 257, 259, 261, 263, 267, 269, 271

Шевченка — 1-6, 8, 11-14, 16-18, 20, 26, 33, 35, 37-39, 41, 45, 48, 50, 52, 56, 58

Шкільна — 1, 3-5, 8, 10, 12, 14-17, 19, 21-22, 24-25, 25А, 26-36, 38-39, 39А, 40, 42-44, 46-48, 48А, 49, 49А, 50А, 52-54, 57, 60, 64, 66.

Останні новини України:

