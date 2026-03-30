Додаткові графіки відключення світла у Київській області на 31 березня вводяться через планові роботи в частині регіону.

Українцям показали планові графіки відключення світла, що будуть триватиму багато годин у Київській області 31 березня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад на основі даних «Київських регіональних електромереж».

31 березня з метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах будуть проводити профілактичні роботи в межах Переяславська територіальна громада. Вони триватимуть з 08:30 до 19:00 години в місті Переяслав за такими адресами:

Берла Арсенія — 12; 14; 1А; 1Б; 7

Героїв Чорнобиля — 14; 18; 2; 20; 6

Коломійця Володимира — 2А

Левчука Остапа — 1; 10; 11; 12; 12А; 13; 15; 15/А; 17; 17А; 19; 19А; 19Б; 2; 23; 25; 2А; 2Б; 3; 4; 4А; 5; 5/А; 5/Б; 6; 6А; 7; 8; 8А; 9

Лесика Анатолія — 13; 15; 3 2

Ляскоронського Василя — 1; 2; 4; 7

Міхновських Братів — 27

Міцкевича Адама — 10; 14; 15/1; 16; 18; 26; 3; 9

Міщанська — 10; 10А; 11; 11А; 12; 14; 8; 8Б; 8В; 9; 9А

Пасічна — 10; 14; 15; 15А; 16; 16А; 17; 18; 20; 21; 22; 23; 24; 24А; 26; 27А; 28А; 29; 29А; 33 б; 33А; 33Б; 33в; 35; 35Б; 37; 39; 6

Підварська — 61; 63; 81; 85; 87; 88; 99

Потапенка Ярослава — 60Ж; 62; 62А; 62Б; 62В; 62Ж; 62И; 62К; 64; 64А; 64-А; 67/е; 67Г; 68; 69; 69А; 69Б; 70; 71; 71А; 71Б; 71-б; 72; 72А; 73; 74; 74А; 75; 76; 76-а; 77; 78; 78А; 79; 80; 81А; 81Б; 84А; 85; 87; 87А; 89

Сагайдачного Петра — 28

Ярослава Мудрого — 8

пров. Берла Арсенія — 1; 2; 3; 4; 8

пров. Ляскоронського Василя — 2; 5; 7.

Також світло зникне з 10:00 до 15:00 години в селі Гланишів на таких вулицях:

Вишнева — 1; 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 1Б; 20; 3; 4; 42; 5; 6; 8

Покровська — 14А; 20-В; 24 А; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 46; 48; 50; 52; 77

Садова — 14

Старо-Рудня — 18

Чорнобаївська — 12

Шевченка Тараса — 1; 10; 12; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8.

В селі Іванковичі будуть діяти додаткові графіки відключення світла, що будуть тривати з 08:00 до 19:00 години за такими адресами:

1 Травня — 2, 3, 5

Академічна — 25, 34/1, 77

Архітектурна — 1, 1-А, 1-Б, 3, 9

Березнева — 0051, 1/1, 10-А, 12-Д, 17-Б, 18, 2, 3, 33, 4-А, 4-Б, 6, 6-А, 6-Б, 7, 9, Б/Н

Бузкова — 0601

Валова — 16, 6-А, 8-А

Вербицького — 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2Б, 2В, 9

Вишнева — 0433, 1507, 10, 10-А, 18, 23, 27, 3, 55, 5-А, 5Б, 6, 7

Гоголя — 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 16, 19, 26-А, 27, 27А, 29, 29-А, 4, 6, 8

Грушевського — 2, 4, 8

Дачна — 0159, 10, 16, 19, 19А, 19Б, 31, 9, 9А

Заповідна — 1, 10, 11, 13, 16, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 4, 44, 45, 46, 47, 52, 53, 67, 8, 9

Захисників Вітчизни — 1, 110, 160В, 16-А, 20, 59-А, 59-Б, 76, 76-А, 8

Зодчих — 1670, 2А, 3, 5

Зоряна — 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45-А, 47-Б, 50

Київська — 1, 11, 13-А, 15, 15-А, 17-А, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Д, 23, 3, 31, 31А, 31Б, 31Г, 31Д, 31Е, 31Ж, 33, 33-А, 33-Б, 33-В, 33-Г, 33-Д, 33-Е, 33-Ж, 3-А, 3-Б, 3-В, 4, 42, 4-А, 4-Б, 4-В, 5, 5-А, 5-Б, 6, 7-А, 9-А

Круглицька — 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 16, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 5, 7, 9

Лесі Українки — 0480, 0739, 0734, 1, 10, 12, 17, 20, 20\Б, 20А, 25-А, 29, 31, 33, 41, 43, 5, 7, 6-А, Б/Н

Мальовнича — 1, 10, 11, 12, 12-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 7, 8, 9

Місячна — 1, 3, 6, 9-А

Озірна — 11

Північна — 0201, 0199, 0200, 13, 15, 15-А, 3, 7, 9, Б/Н

Підгайна — 1, 16, 6, 8

Степова — 1257, 1426, 0707, 0849, 100, 106, 16, 19-А, 21, 23, 27, 4А, 82, 84, 86, 88, 88-Б

Яблунева — 7

Ягідна — 1, 1-Б, 2В, 3-Д, 4, 5, 7, 9.

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області: які суми тепер доведеться платити мешканцям.

Також Politeka повідомляла, Доплати для пенсіонерів у Київській області: які суми отримають мешканці.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: хто може сподіватися на цю підтримку.