Підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію, ремонт труб та закупівлю матеріалів.

З початку 2026 року зафіксовано підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області, повідомляють місцеві органи влади, передає Politeka.

Зміни стосуються централізованого водопостачання та водовідведення для громад, що обслуговуються КП «Облводоканал».

Для побутових споживачів кубометр води тепер коштує 45,54 грн без ПДВ та 54,65 грн із податком. Вартість відведення стоків становить 44,74 грн без ПДВ і 53,69 грн із податком. Комерційні користувачі сплачуватимуть 24,44 грн за кубометр без ПДВ та 29,33 грн — із податком.

Місто Запоріжжя не входить до зони обслуговування «Облводоканалу», тому його мешканці змін не відчують. Для інших громад нові тарифи дозволяють забезпечити стабільну роботу мереж, модернізувати обладнання та своєчасно обслуговувати системи водопостачання і каналізації.

Експерти пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Запорізькій області пов’язане зі зростанням витрат на електроенергію, ремонт труб та закупівлю матеріалів. Це дозволяє підтримувати необхідний тиск у мережах, зменшувати аварійні ситуації та гарантувати безпечну якість води.

Фахівці радять мешканцям регулярно перевіряти показники лічильників, контролювати нарахування та планувати сімейний бюджет. Своєчасна оплата допомагає уникнути боргів і забезпечує безперебійну роботу системи.

Жителям також нагадують слідкувати за офіційними повідомленнями та актуальними розцінками, щоб правильно розраховувати витрати і уникнути непередбачених ситуацій.

Підвищення тарифів робить контроль витрат та планування платежів ключовими для стабільного забезпечення водою всіх домогосподарств. Місцевих закликають уважно стежити за новими ставками та повідомленнями від «Облводоканалу».

