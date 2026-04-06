Графіки відключення світла у Вінницькій області на 7 квітня відбудуться у визначені години.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 7 квітня охоплять тільки частину населених пунктів, де проводитимуть ремонтні роботи, пише Politeka.net.

Про це повідомили на офіційному сайті «Вінницяобленерго».

З 09:30 до 17:00 години вимикатимуть світло в населеному пункті Крушинівка за наступними адресами:

Вишнева: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 76Є, 77, 78, 79, 80, 81, 82;

Лісова: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 49, 52, 59, 63, 65, 91, 93;

Миру: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 42А, 42Б, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87;

Набужна: 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 34;

Подільська: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13А, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25А, 26, 26А, 26Г, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 73, 74, 75, 79, 80, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115;

Садова: 1, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 57, 58, 60, 61, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 94, 95, 97, 98, 100, 104, 105;

Сонячна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25;

Шевченка: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61.

З 09:30 до 17:00 години триватимуть обмеження в Сумівка в будинках, що розташовані на вулицях:

Зелена: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 107, 108, 109, 111, 114, 115, 116;

Козацька: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 80, 82, 94;

Коцюбинського: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43;

Покровська: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19;

Садова: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 71, 74, 77, 78, 82, 85, 93, 95, 96, 98.

З 9 до 17 години зникне електрика в населеному пункті Чернятка. Обмеження стосуються таких вулиць:

Гостинна: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 28, 30, 32, 33, 37, 39, 42, 44, 50;

Зоряна: 1, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

Космонавтів: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 42А, 331;

Лісовий Гай: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

Мальовнича: 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42;

Миру: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44;

Молодіжна: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 227;

Надбужна: 1, 2, 5, 6, 9, 12, 15, 16, 18, 24, 190;

Незалежності: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57;

Нова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

Озерна: 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

Південна: 1, 6, 7, 12, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39;

Садова: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 57, 59, 78А, 98А;

Світанкова: 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48;

Сонячна: 1, 2, 4, 5, 15;

Степова: 4, 13, 15, 22, 23;

Східна: 1, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 35, 37, 40, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 56, 58, 62, 64, 65, 67, 69, 70, 78, 79;

Шевченка: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22К, 23, 23А, 24, 24Б, 24З, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 32В, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 217.

