У Чернігові 8 квітня діятимуть графіки відключення світла, які торкнуться лише окремих вулиць.

Українцям показали планові графіки відключення світла, які будуть тривати у Чернігові на 8 квітня через ремонти, повідомляє Politeka.net.

Інформацію про обмеження надало «Чернігівобленерго».

У Чернігові 8 квітня діятимуть графіки відключення світла, які торкнуться лише окремих районів і вулиць міста. Мешканцям рекомендують завчасно переглянути опубліковані графіки, щоб підготуватися до можливих перерв у постачанні електрики та з урахуванням цього правильно організувати свої щоденні справи.

З 09:00 до 17:00 години будуть проводити планові роботи в електромережах. У зв'язку з цим світло зникне на таких вулицях:

Андрія Мовчана — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 1а

Білогірська — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

Білоуська — 2, 6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20

Васильченка — 1, 2, 3, 4, 10, 3а

Верені — 1, 3, 5, 7, 9, 11, 9А

Віктора Орленка — 4, 13а

Вовчка М. — 19, 19а

Глібова — 55, 2а, 2б

Гонча — 77, 79, 81, 83, 77а, 77б

Гребінки — 53, 55, 57, 59, 61, 63, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 89а, 89б, 89в

Григорія Кочура — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1і, 3а, 8а, 8б, 9а, 14а

Дніпровська — 6а, 34а

Елеваторна — 1, 2, 4, 6, 2в, 4б, 8а, 8б

Євгена Гуцала — 2

Євгена Лоскота — 65, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 100, 68а, 78а

Забарівська — 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 67а

Забарівський — 1, 3, 4

Заньковецької — 1, 3, 7, 9, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 39а, 39б, 39в, 39г, 39д, 39ж, 39з, 39к, 39л, 45а

Івана Богуна — 41, 41а

Київська — 13, 21, 26, 28, 32, 26а, 47, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 96, 47а, 67а, 71а, 84а

Київське — 1а

Київський — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 8а

Курганна — 41

Куренівка — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 2а, 4а, 6а, 10а, 16а, 16б, 21а, 23а

Куренівський — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 24а

Леоніда Могучова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 30, 3а, 91

Льговська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 2а

Любецька — 169, 179, 189, 191а

Любомира Боднарука — 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 2а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 11а, 13а, 24а, 30а, 32а, 49а

Масанівська — 1

Миколи Міхновського — 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 66, 68, 33д, 37б, 39а, 47а, 47б, 48а, 49а, 52а, 54а, 64а, 64б, 66а, 68а

Мстиславська — 79

Незалежності — 11, 17

Нова — 3, 10, 24, 30, 32

Пилипа Морачевського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 34а, 34б, 36а, 36б

Підводника Китицина — 5а

П'ятницька — 50, 69, 71, 73, 75, 77, 82, 69а, 71а

Радіо — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 9а, 10а, 13а, 14а

Ревуцького — 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 29, 2а, 31, 33, 35, 12а, 18а, 19а, 25а

Ремзаводська — 84

Садова — 5, 8, 15, 17, 18, 19, 20, 21

Світанкова — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1а, 20, 22, 24, 26, 28, 2а, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 56, 60, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 80

Святомихайлівська — 62, 64, 79, 81

Славутицька — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29а

Слов'янська — 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2а, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 38а

Солов'їна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14

Солов'їний — 2, 10

Соснова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 3а, 5а, 6а, 76, 18а, 18б, 18в

Сосновий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 10а, 12а

С. Русової — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 23, 11а, 12а

Степана Носа — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 17а

Степний — 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13

Степова — 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 33

Танкістів — 14

Хмельницького Б. — 5, 21

Черкаська — 3, 5, 6, 8, 10, 1а.

