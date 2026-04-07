Графіки відключення світла у Вінницькій області на 8 квітня відбудуться у визначений час.

Українцям показали планові та додаткові рафіки відключення світла у Вінницькій області на 8 квітня, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили на офіційному сайті «Вінницяобленерго».

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 8 квітня відбудуться у визначені години, що дозволяє мешканцям завчасно спланувати свої справи та врахувати можливі перебої з електропостачанням. З 09:50 до 17:00 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Кацмазів в будинках, що розташовані за адресами:

Абрама: 1, 2, 2/1, 5, 6, 7, 13, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 28/1, 32/1, 39, 41, 42, 43, 47, 47/1, 48, 50, 51, 504

А. Буйлака: 1, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 24А/1, 24Б, 25/1, 27, 28, 35, 504, 504 Н

Весняна: 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 503

Дерибасівська: 7

Затишна: 8, 9, 9/1, 12, 14, 16, 502

І. Франка: 22, 501

Калинова: 1, 3, 6, 7

Л. Українки: 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 8/1, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 29

Майданська: 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 504

Миру: 1А, 12, 504

Першотравнева: 1, 2, 2/1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 500

Пирогова: 29

Привітна: 3, 500

Шляхова: 1, 44, 66, 85, 513Н

З 09:30 до 17:00 години вимикатимуть світло в населеному пункті Козятин за наступними адресами:

Молодіжна: 1

Барвінкова: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Богуна: 2, 4, 6

Вербова: 1, 2, 4, 8, 10

Виноградна: 1, 3, 4, 6, 7, 7А, 8, 10, 12, 14, 16, 24

Вишнева: 2, 5

Вокзальна: 1, 2Б, 3, 4, 5А, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 21, 23, 25

Гагаріна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 62, 64, 66, 70

Горіхова: 1

Джерельна: 4, 11, 15

Довженка: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 53

Комунальна: 1, 2, 7, 8, 12

Лермонтова: 3

Ломоносова: 1, 3

Миру: 2, 4, 6

Муравського: 2, 3А, 3Б, 6

Пирогова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43

Підгаєцького: 2, 4

Подільська: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 73

Рябчинської: 4, 6, 8, 10, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 50А, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 74, 75

Садова: 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 65, 71

Сковороди: 1, 2, 4

Толстого: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 45, 47, 49

Українська: 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 14Б, 16, 20, 22

Урожайна: 5, 15, 17, 19, 24, 33

Хмельницького: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 28

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18А, 23, 25/1, 25/2, 25/5, 25Д, 25Ж, 26, 27, 27Б, 28, 28/1, 28/2, 29, 29/1, 30, 30А, 31, 31А, 31Б, 31В, 32, 32/1, 32А, 32Б, 33А, 34, 34Г, 36, 36/1, 37А, 39, 39/1, 39А, 40, 40А, 41, 42, 42/2, 42А, 43, 43А, 44, 45, 47, 47Б, 48, 48А, 49/1, 49А, 52, 54, 54А, 55, 56, 58, 59, 60, 60А, 62, 64, 66, 68, 72, 72А, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 113А, 113Б, 115, 115А, 115Б, 117, 121, 123, 125, 127, 129, 135, 139/1

Чехова: 2, 4, 6, 8

Шевченка: 3, 82, 81А

Шкільна: 1, 1А, 2, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 24

Виноградний: 2, 6, 10, 12

Гагаріна (пров.): 1

Комунальний: 3, 4, 6, 9, 11, 13, 17

Подільський: 1, 2, 3, 4, 5А, 6, 8, 12

Рябчинської (пров.): 1

Садовий: 3, 4, 6, 12, 14, 16, 20, 22, 26.

