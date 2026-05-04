Про це він розповів на своєму каналі.

Як зазначає політик, колись наш геніальний режисер Довженко написав по закінченню Другої світової війни блискучу кіноповість «Україна у вогні» про те, як українці воювали проти нацистів, коли ще не було Сталіна і всіх цих міфів. За його словами, назва «Україна у вогні» стала такою метафорою, яка актуальна і зараз, під час повномасштабної війни проти російської орди.

«Знаєте, я думаю, настав час все-таки метафору цю змінити і сказати, що, нарешті, росія в вогні. Перший рік війни був дуже складний, ми не були такими далекоглядними оптимістами, але вже з 2023 року дійсно говорили про те, що середньостатистичний росіянин, у якій би точці російської федерації він не проживав, повинен відчути, що таке війна, яку їхній правитель за підтримки народу організував проти України. Сьогодні Туапсе у мазуті і вогні, Перм у вогні, інші райони у вогні – це ознака того, що війна для всіх повинна бути війною», – коментує Микола Томенко.

Принагідно він нагадує, що путін після Курської операції узагалі нічого з війни не коментував, бо не хотів говорити про погані речі, про черговий провал, про українські операції тощо. Однак, зауважує політик, нещодавно путін зірвався і в істериці почав говорити про український тероризм, хоча це якраз-таки він є терористом №1 у світі. Загалом же, констатує він, путін фактично визнав, що війна перейшла на територію рф і що вона активно поширюється далі.

«Уже і самі журналісти говорять про війну, уже не сажають і пропагандистів за війну. Всі розуміють, що «сво» закінчилося, почалася війна, і ця війна йде повним ходом на саме території рф, на території агресора», – підкреслює Микола Томенко.

