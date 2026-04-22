Подорожание проезда в Житомирской области задел еще один город, где местные власти официально утвердили новую стоимость поездок.

Подорожание проезда в Житомирской области продолжается, ведь в Звягеле с 14 апреля 2026 введен новый тариф на билет в городских автобусах, сообщает Politeka.

Информацию об этом обнародовали на официальном сайте Звягельского городского совета.

Там уточнили, что решение о подорожании проезда в Житомирской области было принято 8 апреля на заседании исполнительного комитета.

Отмечается, что новый тариф в 20 гривен вступил в силу после публикации на сайте городского совета. Перед этим перевозчики обращались к городским властям с просьбой пересмотреть стоимость билетов.

В частности, речь идет об обращениях Владимира Горбовского и Виктора Пелешко от 20 марта 2026 года, адресованных городскому голове Николаю Боровцу.

В них отмечалось стремительный рост цен на горюче-смазочные материалы, что повлияло на экономику перевозок. В городском совете также обнародовали расчеты, которые явились основанием для повышения расценок.

Они учитывают расходы на дизельное горючее, смазочные материалы, техническое обслуживание транспорта, страхование, заработную плату водителей, налоги и другие обязательные платежи.

Отдельно указаны расходы на приобретение огнетушителей, аптечек, мойку транспорта и печать билетов.

Известно, что в Звягеле функционируют пять автобусных маршрутов общего пользования, длина которых составляет от 7,5 до 10,3 километра.

Расчетный тариф для каждого маршрута отличается и колеблется от 13,11 до 26,61 гривны. Средний показатель по подсчетам составляет 18,76 гривны.

Однако окончательно была утверждена единая цена в 20 гривен, учитывая экономические условия и необходимость стабильной работы транспорта.

Подорожание проезда в Житомирской области вызвало разную реакцию среди местных жителей. Часть пассажиров считает повышение слишком резким, а другие видят это решение вполне закономерным.

