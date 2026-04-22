Подорожание проезда в Житомирской области продолжается, ведь в Звягеле с 14 апреля 2026 введен новый тариф на билет в городских автобусах, сообщает Politeka.
Информацию об этом обнародовали на официальном сайте Звягельского городского совета.
Там уточнили, что решение о подорожании проезда в Житомирской области было принято 8 апреля на заседании исполнительного комитета.
Отмечается, что новый тариф в 20 гривен вступил в силу после публикации на сайте городского совета. Перед этим перевозчики обращались к городским властям с просьбой пересмотреть стоимость билетов.
В частности, речь идет об обращениях Владимира Горбовского и Виктора Пелешко от 20 марта 2026 года, адресованных городскому голове Николаю Боровцу.
В них отмечалось стремительный рост цен на горюче-смазочные материалы, что повлияло на экономику перевозок. В городском совете также обнародовали расчеты, которые явились основанием для повышения расценок.
Они учитывают расходы на дизельное горючее, смазочные материалы, техническое обслуживание транспорта, страхование, заработную плату водителей, налоги и другие обязательные платежи.
Отдельно указаны расходы на приобретение огнетушителей, аптечек, мойку транспорта и печать билетов.
Известно, что в Звягеле функционируют пять автобусных маршрутов общего пользования, длина которых составляет от 7,5 до 10,3 километра.
Расчетный тариф для каждого маршрута отличается и колеблется от 13,11 до 26,61 гривны. Средний показатель по подсчетам составляет 18,76 гривны.
Однако окончательно была утверждена единая цена в 20 гривен, учитывая экономические условия и необходимость стабильной работы транспорта.
Подорожание проезда в Житомирской области вызвало разную реакцию среди местных жителей. Часть пассажиров считает повышение слишком резким, а другие видят это решение вполне закономерным.
