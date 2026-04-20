Подорожчання проїзду в Ужгороді офіційно затверджене виконавчим комітетом міської ради, який встановив тимчасовий тариф для міських пасажирських перевезень, передає Politeka.

Рішення ухвалили через зростання витрат на пальне та звернення перевізників, які надали економічні розрахунки щодо актуальної собівартості послуг. У міській владі зазначають, що перегляд тарифів пов’язаний із загальною динамікою ринку.

З 16 квітня по 16 травня 2026 року діятиме оновлений порядок оплати. При використанні електронного валідатора вартість поїздки становитиме 20 гривень. Йдеться виключно про безготівковий спосіб розрахунку, який поступово стає основним у громадському транспорті.

Подорожчання проїзду в Ужгороді має тимчасовий характер і запроваджене на визначений період. Після його завершення показники планують переглянути залежно від економічної ситуації та витрат транспортної галузі.

Попереднє коригування тарифної політики відбулося у грудні 2025 року. Тоді електронна оплата становила 18 гривень, а готівковий розрахунок залишався на рівні 23 гривень.

Окрім тарифних змін, виконком ухвалив низку рішень щодо маршрутної мережі. Переможцем конкурсу на обслуговування напрямку №19 «КПП Ужгород – залізничний вокзал» визначено комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт», із договором строком на п’ять років.

Також погоджено коригування маршруту автобуса №26А. Його продовжать до зупинки «в/м 555», яка стане новою початковою точкою руху для покращення сполучення з віддаленими районами міста.

У міській адміністрації підкреслюють, що ухвалені зміни спрямовані на стабілізацію роботи транспортної системи та її адаптацію до поточних економічних умов.

