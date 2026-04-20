Подорожание проезда в Ужгороде официально утверждено исполнительным комитетом городского совета, который установил временный тариф для городских пассажирских перевозок, передает Politeka.

Решение было принято из-за роста расходов на горючее и обращения перевозчиков, которые предоставили экономические расчеты по актуальной себестоимости услуг. В городских властях отмечают, что пересмотр тарифов связан с общей динамикой рынка.

С 16 апреля по 16 мая 2026 будет действовать обновленный порядок оплаты. При использовании электронного валидатора стоимость поездки составит 20 гривен. Речь идет исключительно о безналичном способе расчета, который постепенно становится основным в общественном транспорте.

Удорожание проезда в Ужгороде носит временный характер и введено на определенный период. После его завершения показатели планируется пересмотреть в зависимости от экономической ситуации и расходов транспортной отрасли.

Предварительная корректировка тарифной политики состоялась в декабре 2025 года. Тогда электронная оплата составила 18 гривен, а наличный расчет оставался на уровне 23 гривен.

Кроме тарифных изменений исполком принял ряд решений по маршрутной сети. Победителем конкурса на обслуживание направления №19 "КПП Ужгород - железнодорожный вокзал" определено коммунальное предприятие "Ужгородский муниципальный транспорт", с договором сроком на пять лет.

Также согласована корректировка маршрута автобуса №26А. Его продолжат до остановки "в/м 555", которая станет новой начальной точкой движения для улучшения сообщения с отдаленными районами города.

В городской администрации подчеркивают, что принятые изменения направлены на стабилизацию работы транспортной системы и ее адаптацию к текущим экономическим условиям.

Напомним, Politeka писала, Ограничение движения транспорта в Закарпатской области: где закроют важную дорогу

Также Politeka писала, Удорожание проезда во Львовской области: как изменились цены на разных маршрутах