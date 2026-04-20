Заплановано тимчасові графіки відключення світла у Вінницькій області на 21 квітня у зв’язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Такі заходи є необхідними для підтримання стабільної роботи електромереж та запобігання можливим аварійним ситуаціям. У зв’язку з цим затверджено графіки відключення світла у Вінницькій області на 21 квітня, які можуть тимчасово впливати на подачу електроенергії в окремих районах міста.

З 09:00 до 16:30 години триватимуть вимкнення в населеному пункті Бандишівка за такими адресами:

Затишна — №6, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 38, 40, 500

Комунарів — №12

Лісова — №1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 24, 31, 40, 702

Молодіжна — №1, 5, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 54А, 56, 59, 60, 62, 68, 68А, 70, 76, 92, 94, 500, 501

Перемоги — №2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 25/1, 26, 27, 29, 30, 32, 32А, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 87/1, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 116, 121, 122, 124, 124А, 126, 128, 130, 132

Річна — №1

Садова — №2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 32, 40, 42, 44, 46, 53, 54, 56

Сонячна — №1, 3, 3/2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 21, 22, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 43, 45, 48, 51, 53, 54, 67, 76, 78, 506, 507

Центральна — №1/2, 3, 4, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 39, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57

З 09:00 до 16:30 години будуть вимикати електрику в селі Вільне, проте світло зникне тільки на вулицях:

Миру — №1, 2, 7, 600

Перемоги України — №1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24

Садова — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Сонячна — №2, 3, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11

Польовий пров. — №1, 2, 3, 4

21.04.2026 року з 09:00 до 16:30 години вводяться додаткові знеструмлення в селі Грушка, що триватимуть в будинках за адресами:

40-річчя Жовтня — №500, 520

Базарна — №2, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 22, 24

Вишнева — №1, 5, 6, 10

Затишна — №5, 11, 13

Кірова — №500

Леніна — №500

Лісова — №2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 31, 35, 39, 41

Миру — №1, 21, 56, 57, 63, 64, 67, 69, 72, 74, 76, 91, 98, 104, 105

Польова — №1, 2, 2А, 3, 3/1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 46, 48

Сонячна — №1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 47, 59, 61, 63, 65, 73, 79, 702, 704, 706

Шевченка — №1, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 501

Щастя — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 29, 31.

Останні новини України:

