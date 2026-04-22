Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 23 квітня будуть тривати за десятками адрес, повідомляє видання Politeka.net.

Про це попередили у пресслужбі «Кіровоградобленерго».

Діятимуть планові графіки відключення світла у Кіровоградській області на 23 квітня, що мають суто технічний характер. Вони запроваджуються у зв’язку з проведенням профілактичних і ремонтних робіт на об’єктах електромереж. Йдеться про комплекс інженерних заходів, спрямованих на оновлення енергетичної інфраструктури, підвищення її надійності та запобігання можливим аварійним ситуаціям у майбутньому.

23.04.2026 року з 08:00–17:00 години зникне світло з 08:00–17:00 години в населеному пункті Олексіївка. Електрики не буде за такими адресами:

Мальовнича — 1, 3-7, 7А, 8-10, 12-15, 15А, 16, 16А, 17, 17А, 18-19, 19А, 20-23, 23А, 24, 24А, 26-29, 31-34, 36, 38-39, 39А, 40-41, 41А, 42, 42А, 43, 46, 46А, 48-52, 53А, 54А, 55-58, 60, 62-63, 65-68, 68А, 69, 69А, 69Б, 70-71, 75, 77-79, 81, 81А, 82-86, 88, 159, 170

Хліборобів — 4, 6, 6А, 9А, 11, 15-16, 18-19, 19А, 20-21, 23-29, 32-38, 40, 40А, 41А, 42-44, 46, 48-52, 52А, 53, 53А, 54, 54А, 57А, 60Б, 62-64, 66, 69-78, 80-82, 82А, 83, 85, 85А, 87-88, 88А, 90-93, 93А, 94-96, 96А, 97, 99-100, 101А, 102-103, 104А, 105, 106А, 108, 110, 112, 112А, 113, 115, 119, 121, 125-129, 133

Садова — 1-10, 8А

Садовий пров. — 11

З 08:00–17:00 години будуть вимикати електрику в селі Гаївка, проте лише в будинках, що розташовані на вулицях:

Академіка Доленка — 29, 31-33, 32А, 35-37, 39, 41, 43, 45-46, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101

Лозуватка — 8

Степова — 27, 29, 31, 37, 39, 41, 45, 51, 53, 55, 57

В населеному пункті Аджамка будуть діяти додаткові графіки відключення світла, проте тільки на вулицях:

Героїв України — 2-116 (у т.ч. 2, 2А, 4, 7-10, 11, 12, 14-16, 17-20, 22-44, 45-51, 53-55, 57-63, 65-73, 75-79, 82-86, 88, 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 110, 112, 114, 116, 42А, 78А)

Шевченка — 1А, 2, 4-9, 12, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62

Покровська — 2-4, 6-12, 14-17, 19, 22, 22А, 25, 27-30, 31, 32, 33, 34, 35-37, 39, 41-50, 53-64, 66, 68, 70, 72, 74А, 74Б, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 82А, 83-84, 86-91

Центральна — 30, 36А, 37-39, 42, 45, 47-48, 50, 53, 57-59, 64, 67, 69, 71, 73, 75

Виставочна — 3-9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33

Лесі Українки — 5-14, 16-24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40

Незалежності — 29, 31-35, 37-40, 42, 44-47, 49, 61, 63, 70, 72, 74, 75, 76, 78-80, 82А, 83-87, 90-91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 123, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143

Гаївська — 2-4, 4А, 5-12, 12А, 13А, 15, 17, 19

Линченка — 2-4, 4А, 5-11, 13-14, 16-22, 26

Заводський пров. — 3-4, 6, 8, 10

Святковий пров. — 6.

В селі Новогригорівка з 08:00 до 17:00 години будуть вимикати електрику через капітальний ремонт. Проте такі обмеження стосуються тільки наступних вулиць:

Вишнева — 1, 3, 12

Созонівка

Академічна — 2-23, 21А, 21Б, 25, 27

Вишнева — 6-10, 10А

Героїчна — 1-11

Калинова — 2-10

Козацька — 1-10

Паркова — 10.

Останні новини України:

