Графіки відключення світла у Вінницькій області на 6 травня триватимуть за десятками адрес.

Графіки відключення світла на 6 травня будуть діяти в частині населених пунктів у Вінницькій області через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 6 травня триватимуть у зв’язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт в електромережах. Енергетичні служби завчасно підготували деталізований розклад знеструмлень, аби мешканці міста могли заздалегідь спланувати свій день.

З 09:45 до 17:00 години в селі Травневе вводяться додаткові графіки відключення світла. Українці будуть без світла за такими адресами:



Джерельна: 4, 29, 60

Хутір Млинки: 6, 8А

З 09:45 до 17:00 години будуть тривати додаткові відключення електрики в населеному пункті Браїлів. Знеструмлення триватимуть на таких вулицях:

Паркова: 11А

Коцюбинського: 1, 2, 3, 4, 6, 8

Першотравнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42

Пирогова: 1, 2, 4, 5

Польова: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Садова: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Суворова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 24

1 Травня: 19/2.

З 09:45 до 17:00 години вимикатимуть електрику в населеному пункті Станіславчик. Обмеження будуть діяти в будинках, що розташовані за наступними адресами:

1 Травня: 1, 6, 8, 10, 12, 14, 20, 24, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 82, 500

Вишнева: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 37

Зарічна: 1, 2, 3, 5, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 36А, 37, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109

Леніна: 15, 20, 22, 25, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 42, 44, 46

Млинки: 2, 4, 10, 501, 501Н

Набережна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36

Центральна: 2А, 10, 13А, 15, 17, 23

провулок Зарічний: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29.

