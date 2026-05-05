В деяких населених пунктах у Дніпропетровській області будуть діяти графіки відключення світла на 6 травня.

Графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 6 травня триватимуть за десятками адрес через планові та профілактичні роботи, пише Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад, посилаючись на Дніпровські електромережі.

Мешканцям варто бути обізнаними, коли зникне електрика та в яких населених пунктах у Дніпропетровській області будуть діяти графіки відключення світла на 6 травня.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, ДТЕК Дніпровські електромережі буде проводити профілактичні роботи в межах Павлограда, тому світло зникне з 08:00–19:00 години за такими адресами:

Азовська — 1, 1А, 2/А, 3, 5, 5/А, 6, 7, 8, 8/А, 8Б, 9, 10, 11, 11/А, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25

Бузкова — 2

Дніпровська — 7, 20, 22, 24, 26, б/н

Лобановського Валерія — 6, 6/1, 8, 10, 15, 15/1, 15/2, 15/2/П.1, 15/2/П.2, 15/2/П.3, 15/2/П.4, 18

Підгірна — 1, 1/1, 1/2, 2, 3

Синельникова Кирила — 47-67, 64/А, 66/А, 69/А, 71, 71/А

пров. Берестовий — 18

пров. Покровський — 41, 43-51, 53-54, 56, 58, 62

просп. Шахтобудівників — 10

У зв’язку з виконанням планових робіт можливе відключення електроенергії у місті Жовті Води. Вони вводяться з 07:30–19:00 години на таких вулицях:

Вербова — 17, 19

Григорія Сковороди — 3, 9-23 (непарні), 27-35 (непарні), 41, 43, 45, 45А, 47-61 (непарні), 61А, 63, 65-76, 78-128 (парні)

Лесі Українки — 1-3, 5, 7-14, 14А, 15-18, 20-26 (парні)

пров. Водобудський — 2-10 (парні)

Героїв УПА — 1-22, 24-27, 27А, 28-32, 32А, 33-44, 46-61, 63, 67-79 (непарні), 83-99 (непарні), 103-111 (непарні)

Тиха — 3-7, 9-16, 18-25, 27-29, 32-51, 53-58, 60

З 08:00–17:30 години у місті Вільногірськ зникне електрика. Обмеження стосуються тільки окремих адрес:

Будівельників — 3-9, 11, 13, 15, 22, 4А, 4Б, 4В

Варена — 14, 28, 30, 30А, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38, 40

Гірників — 1-20

Захисників України — 12, 12А, 14, 19, 20, 22

Металург — 10, 13, 20, 21, 23, 27, 28, 55, 58, 289, 490

Садова — 3, 3А, 3Б, 3В, 4-8, 10, 12, 14-17, 17А, 18, 19, 19А, 20-26 (парні), 30, 32, 34

Степова — 1, 13, 15, 17, 21, 23, 29, 29/1, 31, 33, 33А, 33Б, 33В, 37, 39

Центральна — 1-8, 8А, 9-27, 29, 29А, 31, 31А, 33, 35

Юрія Устенка — 11, 13-15, 20, 23, 25, 27-30.

