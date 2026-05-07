Планові графіки відключення світла у Дніпропетровській області на 8 травня будуть тривати багато годин поспіль, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили кілька територіальних громад, посилаючись на Дніпровські електромережі.

Мешканцям варто бути обізнаними, коли зникне електрика та в яких населених пунктах у Дніпропетровській області триватимуть графіки відключення світла на 8 травня.

З 09:00–18:00 години в селі Волоське не буде електрики. Світло зникне в будинках, що розташовані за наступними адресами:

Межова — 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22

Набережна — 16, 18, 20, 22/А, 24, 26, 28, 30, 30/А

Наддніпрянська — 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 47

Ярова — 3, 4, 5

З 09:00–19:00 години в селі Зелений Гай буде відсутнє світло. Проте обмеження триватимуть тільки за окремими адресами:

Степова — 2, 3, 4, 5/А, 6/А, 7, 8, 9, 11, 12, 12/А, 13, 14, 15, 15/А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/А, 25, 27/А

З 09:00–19:00 години в селі Сурсько-Литовське не буде світла. Відсутньою електрика буде за такими адресами:

Аптечна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10/А, 11, 12/А, 13

Березова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Білоруська — /89А, 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 93/А, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/А, 112, 113, 114, 116, 116/А, 118, 120

Будівельників — 3, 5, 6, 8, 10, 0016/з/д, 19/з.д.0010

Джерельна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/А, 14/Б, 15, 16, 17, 18, 18/А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/А, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34/А, 35, 36, 37, 39, 41, 41/А, 43, 46, 48/А

Енергетична — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27

Задунайська — 1, 2, 3, 4, 4/А, 5, 6, 7, 8, 9/А, 10, 11, 12, 13, 13/А, 14, 15, 16, 17, 18, 18/А, 19, 20, 20/А, 21, 22, 23, 23/А, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, З/Д/26

Зарічна — 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12

Звивиста — 1, 2, 2/А, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18/А, 19, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47

Каштанова — 14

Кооперативна — 1, 1/А, 1/біля буд., 2, 3, 5, 6, 6Г, 7, 8, 10, 12

Котляревського — 7, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 52

Лісова — 1, 1/Б, 2, 4, 4/А, 5, 6, 7, 8, 8/А, 9, 10, 11, 12, 12/А, 13, 17, 18, 18А, 19, 19/Б

Медова — 1, 2, 2/А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/А, 16/Б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/А, 25/Б, 26, 27, 27/А, 29, 30, 31, 32, 32/Б, 33, 33/А, 33/В, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40/А, 40/Б, 41, 42, 42/А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Мирна — 1, 1/В, 1/Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/Е, 12, 13, 14, 14/А, 15, 16, 18, 19, 20

Мостова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 9, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24/А, 25, 27, 27/А, 27/Б, 29, 31, 33, 35, 37, 39

Паркова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Польова — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 56м, 58, 62

Садова — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19

Слобідська — 1, 1/А, 2, 2/А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10/А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 21, 23, 24, 24/1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31/А, 32, 33, 34, 35, 35/А, 36, 36/А, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/А, 20/Б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 34/А, 35, 36/А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44/А, 46, 48

Сурська — 1, 2, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Центральна — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10/А, 11, 12, 12/А, 13, 14, 15, 15/А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22/А, 23, 24, 24/А, 25, 26, 27, 28, 29, 30/А, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, б/н, з.д.0302

Шевченка Тараса — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21/А, 23, 25, 27

З 09:00–19:00 години в селі Сурсько-Клевцеве будуть тривати додаткові графіки відключень електрики на вулицях:

Високовольтна — 3

Набережна — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 16/А, 17, 18, 18/А, 19, 20, 21, 22, 22/А, 24, 24/А, 24/Б, 25, 27, 27/А, 29, 29/А, 31, 32, 34, 35, 36/А, 37, 37/А, 39, 40, 40/А, 41, 42, 43, 43/А, 44, 46, 47, 47/А, 49, 51, 53, 54, 54/А, 54/Б, 54/Г, 57/А, 61, 63, 65, 67

Нагірна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 22

Пресовська — 3, 5, 9

Садова — 1, 1/1, 2, 3, 4, 4/А, 5, 5/Б, 6, 7, 8, 8/А, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 27, 28, 33, 34, 42, 59

Шкільна — 1, 2, 2/А, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 17/А, 19, 19/А, 20, 21, 21/А, 21/Б, 22, 23, 24, 29, 31, 33, 35.

