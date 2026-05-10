Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області також залежать від статусу отримувача.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області включають щомісячні нарахування, серед яких окремі громадяни можуть отримувати понад 500 гривень за додатковий страховий стаж понад норму, повідомляє Politeka.

Йдеться про виплату, що призначається українцям із тривалим трудовим досвідом, який перевищує мінімальні вимоги для виходу на пенсію. У 2026 році ці пороги становлять 33 роки для 60 років, 23 — для 63 та 15 — для 65 років.

Право на надбавку визначається також датою оформлення пенсії. Якщо її призначили до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і 20 для жінок. Для пізніших призначень — понад 35 і 30 років відповідно.

Розрахунок здійснюється за простою схемою: за кожен додатковий рік додається 1% до основної пенсійної виплати. Водночас діє обмеження — сума не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Станом на 2026 рік цей показник становить 2595 гривень, тож максимальна надбавка за один рік дорівнює 25,95 гривні. За 20 років понаднормового стажу щомісячна сума може перевищити 500 гривень.

Доплати для пенсіонерів у Вінницькій області також залежать від статусу отримувача. Для працюючих пенсіонерів перерахунок здійснюється після завершення трудової діяльності, тому остаточний розмір може змінюватися.

Окремо в Україні діють інші види підтримки. Серед них вікові надбавки після 70 років, виплати за особливі заслуги, а також компенсації для тих, хто потребує постійного догляду.

Додатково варто враховувати, що остаточний розмір виплат може коригуватися після щорічних перерахунків, які проводить Пенсійний фонд залежно від оновлених соціальних показників.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Вінницькій області: де можна отримати прихисток на довгий час.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати за проїзд у Вінниці: пасажирам зробили важливе оголошення.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області: скільки тепер платитимуть мешканці